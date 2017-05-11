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Челябинск

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Публикации за 11.05.17

В Челябинске на дорогах валяются гробы

В Челябинске на дорогах валяются гробы

Челябинец наткнулся на гроб на обочине дороги.

Как передает корреспондент РИА , один из жителей Челябинска по дороге на дачу в садовое товарищество «Дружба» заметил у обочины деревянный ящик, который на поверку оказался выброшенным неизвестными гробом.

По словам мужчины, впервые он заметил валяющийся на земле гроб еще в минувшее воскресенье, добираясь в садовое товарищество, которое расположено недалеко от поселка Каштак. В этот же день он сообщил о своей находке в полицию и попросил убрать с дороги посторонний предмет.

«10 мая шел по дороге и снова увидел этот же гроб. Его просто отбросили на обочину в кусты и подожгли, – цитирует «Телефакт» челябинца. – А ведь по этой дороге часто ходят пожилые люди и дети, которые все это видят».

Позднее в УМВД Челябинска изданию рассказали, что в поселок были направлены сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить обстоятельства этого инцидента.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 11.05.17

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