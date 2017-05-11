Без права голоса: жители челябинского микрорайона выступили против уплотнительной застройки

Публикации за 11.05.17

В Челябинске на публичных слушаниях отклонили проект строительства новых домов в микрорайоне Парковый-2.

Как уже сообщало РИА «Новый День», новость об уплотнительной застройке в недавно заселенном микрорайоне взбудоражила собственников домов около месяца назад.

Не успев реализовать первый этап строительства жилого квартала, дворовой территории, торговых и производственных площадок, застройщик ООО АПРИ «Флай Плэнинг» вынес не общественное рассмотрение план застройки второй очереди, предполагающий возведение двух жилых высоток между домами №26 и №16 по улице Петра Сумина. Причем строительство объектов будет выполнено за счет уменьшения территории детских и спортивных площадок, а также детских садов: если раньше планировалось построить 2 муниципальных сада на 450 мест, то сейчас речь идет только 300 местах.

На прошедших сегодня слушаниях горожане в открытую высказали претензии по поводу уплотнительной застройки и попытались добиться ответов на волнующие их вопросы. В ходе дискуссии выяснилось, что представленная схема застройки микрорайона не отражает реального положения дел. Там, где на карте указаны якобы свободные для возведения домов и подземных парковок площади, на самом деле размещены автостоянки, зоны отдыха, оборудованы пандусы и пожарные проезды. Не соответствуют градостроительным нормам и количество машиномест на расчетное число жителей микрорайона. По данным застройщика, потребность в местах хранения транспорта составляет 1 тысяча 182 машиноместа. Однако один из участников слушаний, проведя несложные математические операции и опираясь на установленный законом норматив. высчитал, что для комфортного проживания 6,5 тысячам челябинцев необходимо порядка 3 тысяч 860 машиномест. Примечательно, что комфорта в плане хранения транспорта строители решили добиться за счет возведения подземной парковки, места в которой затем же выставят на продажу жителям Паркового-2. Однако, по словам владельцев квартир, в момент покупки недвижимости застройщик пообещал отдельным покупателям выделение бесплатных парковочных мест на подземной стоянке. Обещание до сих пор не выполнено, а теперь выясняется, что машиноместо, уже купленное вместе с квартирой, придется выкупать второй раз.

Вопросы возникли и по поводу юридического статуса земельного участка, на котором предполагается построить высотки и детские сады. Согласно жилищному законодательству разрешение на сдачу многоквартирного дома выдается в том случае, если обозначены границы земельного участка. В случае с Парковым-2 застройщик указал в новом плане межевания границы участка, находящегося в собственности всех жителей микрорайона. А без разрешения собственника никакая стройка невозможна.

Выслушав возражения жителей, комиссия по землепользованию городской Думы отправила проект на доработку. По мнению депутатов, обсуждение второй очереди застройки микрорайона возможно лишь после выполнения компанией «Флэй Плэнинг» всех необходимых работ по реализации данных собственникам обещаний.

Письменные претензии жителей микрорайона приобщены к протоколу слушаний. В будущем отредактированный документ вновь поступит на рассмотрение городских парламентариев. Добавим, на вопрос участников публичных слушаний о том, как они будут извещены о том, прошел ли проверку обновленный проект уплотнительной застройки микрорайона, депутат Александр Павлюченко заявил, что горожане смогут узнать об этом лишь после публикации решения главы Челябинска на сайте мэрии. От себя комиссия по землепользованию направит градоначальнику рекомендации по данному вопросу. Таким образом, сами публичные слушания теряют статус «общественности» и становятся лишь формальностью. Голосовать «за» и «против» строительства жилых домов на месте детских садов и площадок жителям Паркового-2 сегодня не разрешили: решение строить или не строить, будет принимать мэр.

Челябинск, Юлия Димова

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