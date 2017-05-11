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Челябинск

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Публикации за 11.05.17

Лето отменяется: в выходные на Южном Урале выпадет снег

Лето отменяется: в выходные на Южном Урале выпадет снег

В Челябинской области ожидаются минусовые температуры.

Как передает корреспондент РИА , в ближайшие дни синоптики обещают южноуральцам переменную облачность, в большинстве районов пройдут дожди, от небольших до умеренных.

В ночь на пятницу, по данным Челябинского гидрометцентра, столбики термометров в горах и низинах опустятся до -2 градусов Цельсия. Днем 12 мая по области +10, +15 градусов, на юге до +18.

«Новый День – Челябинск» , и

В выходные Южный Урал снова накроют заморозки. В ночь на субботу похолодает до -2 градусов, а ровно через сутки метеорологи обещают мокрый снег с дождем. Отметим, в Челябинске в выходные осадки не прогнозируются. В дневные часы будет по-прежнему тепло: +12, +17 градусов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.05.17

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