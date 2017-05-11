На гостевом маршруте Челябинска разлагается труп теленка

Публикации за 11.05.17

Челябинцы и гости города вынуждены «любоваться» разлагающимся трупом животного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», труп теленка, вероятно, сбитого автомобилем, вот уже два дня валяется на обочине дороги возле съезда с кольца в направлении аэропорта.

Примечательно, что магистраль входит в число гостевых маршрутов города. К примеру, совсем недавно губернатор Челябинской области Борис Дубровский призывал своих подчиненных к наведению порядка на всех гостевых маршрутах города, отметив, что по этому направлению в регионе еще немало работы.

В управлении дорожного хозяйства при городской администрации отмечают, что систематически обращают внимание Городского экологического центра, который отвечает за вывоз и утилизацию трупов животных, на данную ситуацию. Однако, случаев, когда мертвые животные подолгу лежат прямо на обочинах и разлагаются, от этого не убавилось, пишет «АиФ-Челябинск». И проблема далеко не в эстетике – в теплую пору года, к примеру, в таких случаях резко возрастает опасность заражения окружающей среды.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 11.05.17

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