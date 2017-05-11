NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 11.05.17

В больнице Магнитогорска буйный пациент набросился на старушек

В больнице Магнитогорска буйный пациент набросился на старушек

Неадекватный магнитогорец устроил погром в больнице.

Как передает корреспондент РИА , в ночь на минувший вторник в одной из больниц Магнитогорска произошло чрезвычайное происшествие. Поступивший в медицинское учреждение пациент устроил здесь настоящий переполох.

Как рассказали другие пациенты клиники, мужчина в неадекватном состоянии ворвался в отделение неврологии, выбил дверь в одну из палат и принялся бросаться на находящихся в ней пожилых женщин. Впрочем, представители медучреждения эту информацию опровергают. По словам главного врача, поступивший пациент в тот момент вообще находился в бессознательном состоянии.

«Пациент поступил с психозом, который развился в связи с употреблением неустановленных веществ – либо спиртного, либо наркотиков, – цитирует «Первый областной» главного врача больницы Михаила Щербакова. – Во время психоза у него действительно возникла агрессия, которая выражалась в двигательном возбуждении. Находившихся рядом людей мужчина задел, потому как активно размахивал руками. Легкие травмы получили те, кто пытался его успокоить. А вот на пациентов он не нападал».

В клинике также заверили, что никто из пациентов местной неврологии в этом инциденте не пострадал. Находившиеся в тот момент на дежурстве медики сразу же вызвали бригаду быстрого реагирования, которая доставила буйного пациента в психиатрическую клинику для обеспечения ему должного ухода и лечения.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 11.05.17

На гостевом маршруте Челябинска разлагается труп теленка. / Лето отменяется: в выходные на Южном Урале выпадет снег. / В Челябинске на дорогах валяются гробы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter