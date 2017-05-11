В больнице Магнитогорска буйный пациент набросился на старушек

Публикации за 11.05.17

Неадекватный магнитогорец устроил погром в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на минувший вторник в одной из больниц Магнитогорска произошло чрезвычайное происшествие. Поступивший в медицинское учреждение пациент устроил здесь настоящий переполох.

Как рассказали другие пациенты клиники, мужчина в неадекватном состоянии ворвался в отделение неврологии, выбил дверь в одну из палат и принялся бросаться на находящихся в ней пожилых женщин. Впрочем, представители медучреждения эту информацию опровергают. По словам главного врача, поступивший пациент в тот момент вообще находился в бессознательном состоянии.

«Пациент поступил с психозом, который развился в связи с употреблением неустановленных веществ – либо спиртного, либо наркотиков, – цитирует «Первый областной» главного врача больницы Михаила Щербакова. – Во время психоза у него действительно возникла агрессия, которая выражалась в двигательном возбуждении. Находившихся рядом людей мужчина задел, потому как активно размахивал руками. Легкие травмы получили те, кто пытался его успокоить. А вот на пациентов он не нападал».

В клинике также заверили, что никто из пациентов местной неврологии в этом инциденте не пострадал. Находившиеся в тот момент на дежурстве медики сразу же вызвали бригаду быстрого реагирования, которая доставила буйного пациента в психиатрическую клинику для обеспечения ему должного ухода и лечения.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 11.05.17

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