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Челябинск

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Публикации за 11.05.17

В Челябинске ищут владельца стаффа, покусавшего двух мужчин и ребенка

В Челябинске ищут владельца стаффа, покусавшего двух мужчин и ребенка

Жители Челябинска сообщают о жертвах агрессивного пса, разгуливающего без намордника.

Как передает корреспондент РИА , о нападениях стаффордширского терьера в Металлургическом районе сообщили в соцсетях очевидцы. По данным челябинцев, на улице Румянцева местный житель натравил на прохожих обозленного питомца. «Пострадали двое мужчин и ребёнок», – написали в сообществе «Подслушано ЧМЗ».

В комментариях участники обсуждения объяснили неадекватный поступок собачника пристрастием к алкоголю и даже опубликовали видеозапись с камеры видеонаблюдения в одном из алкомаркетов города, пытаясь разыскать хозяина разбушевавшегося пса.

Проверку инцидента по заявлениям пострадавших в настоящий момент проводит полиция.

Не исключено, что жертвами нападения стаффа стали и другие горожане.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.05.17

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