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Челябинск

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Публикации за 11.05.17

Жительница Златоуста купила в магазине селедку с червями / Другие горожане решили: «Ничего страшного!»

Жительница Златоуста купила в магазине селедку с червями Другие горожане решили: «Ничего страшного!»

Жительница Златоуста принесла из магазина зараженную червями рыбу.

Как передает корреспондент РИА , о неприятной находке горожанка рассказала в соцсетях, выложив неаппетитные фото паразитов.

Женщина купила 4 килограмма селедки на местном рынке. Придя домой, она стала потрошить рыбу и наткнулась на кишащих в брюшной полости червей. Примечательно, что заражена оказалась каждая из десяти купленных рыбин.

«Верните и по морде им этой селедкой», – посоветовала покупательнице одна из горожанок.

«А продавцу то за что, он ей, селедке, в брюхо не заглядывает, – не согласился с ней другой златоустовец. – Или заставить селедки перед реализацией сдавать анализ кала?». «Люди! Жрите, то, что вам продаю, и не вякайте!», – саркастично отметила еще одна жительница. «95 процентов морской рыбы заражено паразитами. Уберите и можно кушать», – поддержала ее собеседница.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.05.17

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