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Публикации за 12.05.17

Тренеры миасской спортшколы занимались с детьми, не удосужившись посоветоваться с врачами

Тренеры миасской спортшколы занимались с детьми, не удосужившись посоветоваться с врачами

Спортшколу из Миасса уличили в пренебрежении к здоровью детей.

Как передает корреспондент РИА , прокуратура Миасса провела проверку исполнения законодательства о защите здоровья и жизни несовершеннолетних при проведении спортивной подготовки в одном из муниципальных учреждений.

Выяснилось, что тренеры миасской спортшколы проводят занятия с детьми, которые официально не зачислены в состав учеников школы, а лишь готовятся к зачислению в учреждение.

При этом со школьниками занимались, не запросив предварительно у них документы, подтверждающие, что у ребят нет медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам, передает U74.ru. Это, в свою очередь, может стать причиной несчастных случаев.

Федеральный закон России «О физической культуре и спорте» требует обеспечивать безопасность здоровья и жизни тех, кто занимается спортом, напомнили в прокуратуре. В этом же документе четко формулируется, что в учреждения дополнительного образования спортивного профиля дети могут зачисляться только при наличии медицинской справки.

В адрес директора спортивной школы прокурор города направил требование об устранении нарушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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