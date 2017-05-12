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Челябинск

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Публикации за 12.05.17

Замглавы южноуральского села лишился работы из-за родни в бухгалтерии

Замглавы южноуральского села лишился работы из-за родни в бухгалтерии

В Челябинской области сельского чиновника уволили с работы из-за родственных связей.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры региона, по обращению жителя села Огневского Каслинского района проведена проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

Установлено, что заместитель главы администрации поселения состоит в родстве с главным бухгалтером. В период отсутствия руководителя администрации сотрудница переходит в прямое подчинение его заместителя.

По мнению прокуратуры, данный факт противоречит нормам закона и может привести к конфликту интересов.

При этом замглавы не принял никаких мер, чтобы не допустить нарушения.

По результатам проверки руководству сельской администрации внесено представление, по итогам которой с его помощником расторгнут трудовой договор.

Челябинск, Юлия Димова

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