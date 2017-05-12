В Челябинске садовые участки засыпало химической пылью

Публикации за 12.05.17

Челябинские садоводы пожаловались на загрязнение посадок промышленными отходами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в приемную волонтерского эко-движения поступили многочисленные обращения собственников участков, расположенных в СНТ «Тракторосад – 2», «Тракторосад – 3» и «Учитель».

Горожане обеспокоены регулярным выпадением осадка в виде пыли темно-серого и черного цвета, оседающей на листьях деревьев, кустарников, на траве и цветах.

По мнению челябинцев, накрывшая садовые участки пыль напрямую связана с производственными выбросами: едкий запах технических средств, заполонивший округу, преследует дачников далеко не первый день.

Отметим, ранее схожие жалобы поступали от жителей улицы и переулка Мамина, улиц Южноуральской и Октябрьской. Неблагоприятная экологическая ситуация также складывается в садовых товариществах «Здоровье», «Станкостроитель – 1» и частном секторе, расположенном недалеко от ТЭЦ-2.

В ближайшее время общественники проведут отбор и анализ проб воздуха вблизи указанных садовых товариществ. Также будет отработана версия о возможной причастности к загрязнению Челябинской ТЭЦ-3. Помимо прочего, экологи проверят качество воды в озере Первое с цель установить причины участившихся обращений жителей областного центра и передать результаты проверки в надзорные органы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.05.17

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