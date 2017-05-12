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Публикации за 12.05.17

В Южноуральске разбойники напали на сотрудников строительной компании

В Южноуральске разбойники напали на сотрудников строительной компании

Двое злоумышленников напали на работников строительной компании в Южноуральске.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в минувший понедельник на территории строительной базы.

Двое преступников планировали похитить запчасти для КамАЗа, однако их планы были нарушены. Сотрудники предприятия преградили ворам путь, за что и были жестоко избиты. Впрочем, охраннику удалось вызвать сотрудников полиции еще до того момента, как нападавшие скрылись. Правоохранители устроили погоню за нападавшими и спустя пару часов все же сумели их задержать.

Задержанными оказались двое ранее судимых жителей города. На данный момент оба подозреваемых арестованы, в их отношении открыто уголовное производство по факту разбойного нападения.

Челябинск, Олег Кирьянов

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