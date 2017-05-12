Предприятие Роскосмоса в Златоусте оштрафовано за загрязнение реки Ай

Публикации за 12.05.17

Структура Роскосмоса оштрафована за нарушение природоохранного законодательства в Златоусте.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в ходе провернки были выявлены нарушения, допущенные ООО «Златоустовский Водоканал» и АО «Златоустовский машиностроительный завод» (входит в структуры госкорпорации «Роскосмос») – оба предприятия не соблюдали нормативы использования водных объектов.

Сотрудники природоохранной прокуратуры установили, что срок действия решений о предоставлении предприятию ЗМЗ реки Ай для слива сточных вод, а также сроки действия разрешения на сброс загрязняющих веществ истекли еще в конце минувшего года.

ООО «Златоустовский «Водоканал» осуществляет сброс сточных вод в поверхностные водные объекты – реку Ай и водохранилище Большая Тесьма в отсутствие решения регионального Министерства имущества и природных ресурсов и разрешения Управления Росприроднадзора по Челябинской области на сброс сточных вод.

Кроме всего прочего, оба предприятия сбрасывали отходы с явным превышением установленных нормативов по содержанию загрязняющих веществ. В итоге против юридических лиц были открыты административные дела за самовольное занятие водного объекта и использование его с нарушением нормативов. Каждый нарушитель оштрафован решением областного управления Росприроднадзора на сумму в 130 тысяч рублей.

Кроме всего прочего, из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при обеспечении экологической безопасности, административную ответственность понесут заместитель гендиректора и главный инженер по вопросам охраны труда и безопасности ЗМЗ, а также руководитель и главный инженер «Златоустовского Водоканала».

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.05.17

В Южноуральске разбойники напали на сотрудников строительной компании. / Подано ходатайство на заочный арест экс-губернатора Челябинской области. / В Челябинске садовые участки засыпало химической пылью. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»