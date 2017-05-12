NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 12.05.17

Мигрант, вонзивший отвертку в голову жителю Челябинска, предстанет перед судом

Мигрант, вонзивший отвертку в голову жителю Челябинска, предстанет перед судом

Мигрант, вонзивший в голову челябинца отвертку, предстанет перед судом.

Как передает корреспондент РИА , сотрудники прокуратуры направили материалы уголовного производства, открытого в отношении 22-летнего мигранта из Таджикистана, в суд.

Напомним¸ это преступление было совершено накануне нового года – 31 декабря 2016 года около 17:00 в микрорайоне «Парковый-2». Тогда 43-летний горожанин направлялся в гости к семье своего сына.

Возле одного из домов он сделал замечание молодому выходцу из Таджикистана, припарковавшему свой автомобиль прямо на пешеходной зоне. Разозлившись на мужчину, мигрант схватил отвертку и погнался за прохожим, посмевшим его учить. Догнав его уже в подъезде, он жестоко избил мужчину и вонзил отвертку ему прямо в голову, после чего ретировался с места преступления.

Раненный челябинец был спешно доставлен в клинику, однако спустя три недели после происшествия скончался. Отмечается, что погибшего хорошо знали в «Парковом-2» – он работал в местной УК плотником и дворником. Местные жители очень положительно отзываются о нем в социальных сетях.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.05.17

Предприятие Роскосмоса в Златоусте оштрафовано за загрязнение реки Ай. / В Южноуральске разбойники напали на сотрудников строительной компании. / Подано ходатайство на заочный арест экс-губернатора Челябинской области.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter