Мигрант, вонзивший отвертку в голову жителю Челябинска, предстанет перед судом

Публикации за 12.05.17

Мигрант, вонзивший в голову челябинца отвертку, предстанет перед судом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники прокуратуры направили материалы уголовного производства, открытого в отношении 22-летнего мигранта из Таджикистана, в суд.

Напомним¸ это преступление было совершено накануне нового года – 31 декабря 2016 года около 17:00 в микрорайоне «Парковый-2». Тогда 43-летний горожанин направлялся в гости к семье своего сына.

Возле одного из домов он сделал замечание молодому выходцу из Таджикистана, припарковавшему свой автомобиль прямо на пешеходной зоне. Разозлившись на мужчину, мигрант схватил отвертку и погнался за прохожим, посмевшим его учить. Догнав его уже в подъезде, он жестоко избил мужчину и вонзил отвертку ему прямо в голову, после чего ретировался с места преступления.

Раненный челябинец был спешно доставлен в клинику, однако спустя три недели после происшествия скончался. Отмечается, что погибшего хорошо знали в «Парковом-2» – он работал в местной УК плотником и дворником. Местные жители очень положительно отзываются о нем в социальных сетях.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.05.17

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