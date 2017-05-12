Ходют и ходют, топчут и топчут: в нацпарке Таганай туристы истоптали эко-тропу

Публикации за 12.05.17

В нацпарке Таганай исчезает экологическая тропа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка, на одном из трех действующих туристических маршрутов сотрудники обнаружили протертые до глины дорожки. Повреждение верхнего слоя природного настила специалисты связывают с высокой посещаемостью Таганая и всесезонной работой горных маршрутов. За год общий поток туристов составляет несколько десятков тысяч человек.

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Отметим, несмотря на популярность и востребованность данного объекта, приводить в порядок эко-тропу представители особо охраняемой природной территории не торопятся.

В настоящий момент реконструкцию проводят на другом участке туристического маршрута – дороге к Черной скале.

К середине июня, по словам сотрудников нацпарка, на маршруте появятся новые гостевые домики, изменится дизайн информационных стендов, обновится настил тропок, отсыпанных мелкими камнями и покрытый деревянными досками.

Челябинск, Юлия Димова

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