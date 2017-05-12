Челябинке отказали в компенсации за сломанную в больнице руку

Публикации за 12.05.17

Жительница Челябинска не смогла отсудить компенсацию за падение на больничном полу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского райсуда, рассмотрено гражданское дело по иску к МБУЗ «Городская клиническая больница №5 Челябинска».

Заявительница пояснила, что 15 ноября прошлого года была госпитализирована в медучреждение с диагнозом «гипертонический криз». Вечером следующего дня пациентка решила принять душ. Однако слив в ванной комнате оказался сильно засорен, в итоге ей пришлось мыться, стоя в грязной воде.

Выйдя из душевой кабины, она направилась в ванную, чтобы помыть ноги. В этот момент челябинка поскользнулась на скользком полу и упала на левый бок, повредив руку. Пострадавшая обратилась за помощью к дежурной медсестре. Вскоре выяснилось, что у женщины сломана плечевая кость. Пациентка оценила моральные страдания в 40 тысяч рублей.

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Исследовав материалы дела, суд оставил иск горожанки без удовлетворения. Основанием для отказа послужило нарушение пациенткой правил пользования ванной комнатой.

Согласно внутреннему регламенту, о своем походе в душ женщина должна была предупредить медсестру, также сообщить ей о засоре и попросить уборщицу протереть разлитый в ванной пол. Кроме того, сразу после падения пациентка должна была зафиксировать факт разлитой на полу воды, сообщить о неисправной канализации в администрацию медучреждения и привлечь в качестве свидетелей других больных.

Из показаний свидетелей, привлеченных ответчиком, следует, что на расспросы медсестры, о том, как все произошло, пострадавшая заявила, что, почувствовав неприятный запах, пыталась открыть в ванной окно: потянулась к ручке, поскользнулась и упала на месте.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.05.17

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