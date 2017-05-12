Чиновник VS депутат: мэра Златоуста выберут из двух кандидатов

Публикации за 12.05.17

В Златоусте выборы главы администрации вышли на финишную прямую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошедшем сегодня заседании конкурсная комиссия одобрила две кандидатуры на пост градоначальника. Фаворитами стали действующий глава города Вячеслав Жилин и председатель местного собрания депутатов Алексей Карюков. Еще трое желающих занять кресло мэра: директор «Коммунсервиса-2» Алексей Крутолапов, экс-глава Златоуста Дмитрий Мигашкин и начальник охраны «ЗлатМолКомбинат» Владимир Лубнин до голосования не допущены.

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Отметим, накануне участвовать в конкурсе отказались директор «Коммунсервис-3» Андрей Пликин и начальник управления городского транспорта Роман Болотов, до последнего считавшийся главным соперником Жилина.

Новый глава Златоуста будет избран в рамках депутатской сессии через неделю, 18 мая.

Челябинск, Юлия Димова

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