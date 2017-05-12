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Публикации за 12.05.17

Чиновник VS депутат: мэра Златоуста выберут из двух кандидатов

Чиновник VS депутат: мэра Златоуста выберут из двух кандидатов

В Златоусте выборы главы администрации вышли на финишную прямую.

Как передает корреспондент РИА , на прошедшем сегодня заседании конкурсная комиссия одобрила две кандидатуры на пост градоначальника. Фаворитами стали действующий глава города Вячеслав Жилин и председатель местного собрания депутатов Алексей Карюков. Еще трое желающих занять кресло мэра: директор «Коммунсервиса-2» Алексей Крутолапов, экс-глава Златоуста Дмитрий Мигашкин и начальник охраны «ЗлатМолКомбинат» Владимир Лубнин до голосования не допущены.

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Отметим, накануне участвовать в конкурсе отказались директор «Коммунсервис-3» Андрей Пликин и начальник управления городского транспорта Роман Болотов, до последнего считавшийся главным соперником Жилина.

Новый глава Златоуста будет избран в рамках депутатской сессии через неделю, 18 мая.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.05.17

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