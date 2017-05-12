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Челябинск

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Публикации за 12.05.17

Бесплатные пейзажи, деревянные помосты и никакой химии: эко-тропа в Челябинском городском бору не навредит лесу (ФОТО)

Бесплатные пейзажи, деревянные помосты и никакой химии: эко-тропа в Челябинском городском бору не навредит лесу (ФОТО)

Волонтеры экологического движения «Время Че» обсудили со специалистами антропологическую нагрузку на эко-тропу в городском бору и доступность среды для туристов.

Как передает корреспондент РИА , в рамках разработки эколого-просветительского проекта, направленного на восстановление Челябинского городского бора, общественники вплотную заинтересовались силой воздействия человеческого фактора на памятник природы.

Новый День: Бесплатные пейзажи, деревянные помосты и никакой химии: эко-тропа в Челябинском городском бору не навредит лесу (ФОТО)

При запланированном техническом оснащении, образовательной и рекреационной составляющих туристического объекта, высока вероятность того, что поток изголодавшихся по красотам челябинцев буквально сотрет эко-тропу с лица земли, а вместе с ней уничтожит всю корневую систему леса.

«Новый День – Челябинск» , и

Снизить нагрузку на особо охраняемую природную территорию экологи надеются за счет асфальтированной дороги, уже проложенной вдоль будущей тропы и входящей в экологический маршрут.

Напомним, на параллельном участке будет создан своеобразный «парад камней». В бору разместят 30 штуфов размером с платяной шкаф и весом около 2,5 тонны каждый, представляющих каменную породу различных возрастов. Самым древним из них будет образец, существующий более 4 миллиардов лет.

Новый День: Бесплатные пейзажи, деревянные помосты и никакой химии: эко-тропа в Челябинском городском бору не навредит лесу (ФОТО)

В свою очередь, покрытие самой тропы должно быть выполнено из природных материалов. К примеру, посыпка дорожек щебнем из гранитного карьера может нанести лесной зоне непоправимый ущерб. Пока рассматривается вариант укладки тропы неплотным деревянным настилом, что позволит проникать влаге.

Новый День: Бесплатные пейзажи, деревянные помосты и никакой химии: эко-тропа в Челябинском городском бору не навредит лесу (ФОТО)

Для получения более точных данных в ближайшее время представители эко-волонтерского движения возьмутся за подсчет антропогенной нагрузки по специально разработанной методике.

Новый День: Бесплатные пейзажи, деревянные помосты и никакой химии: эко-тропа в Челябинском городском бору не навредит лесу (ФОТО)

На повестке дня также вопрос доступности эко-тропы для маломобильных групп населения. Без пандусов и поручней инвалиды-колясочники не смогут не то чтобы гулять по лесу, а даже самостоятельно добраться до входа в городской бор. Также необходимо учитывать ширину эко-тропы, доступность информационных стендов для слабовидящих челябинцев, наличие мест отдыха и туалета.

Новый День: Бесплатные пейзажи, деревянные помосты и никакой химии: эко-тропа в Челябинском городском бору не навредит лесу (ФОТО)

Что касается сроков реализации просветительского проекта, в текущем месяце общественники начнут «работу в полях»: проложат границы туристического маршрута, займутся фото- и видеофиксацией, обновят данные социологических опросов населения, после чего приступят к информационному заполнению востребованного эко-продукта.

К осени текущего года планируется завершить проектную планировку и передать документ на рассмотрение министерству экологии Челябинской области. «Думаю, многих интересует вопрос, кто станет инвестором нашего проекта, – отметил руководитель эко-движения «Время Че» Феликс Панов. – Уже точно мы будем подавать заявку на президентский грант, серьезно подойдя к ее оформлению, чтобы в будущем реализовать наши идеи, в том числе, за счет этих средств». Напомним, на создание эко-тропы требуется порядка 2,5 миллионов рублей.

Новый День: Бесплатные пейзажи, деревянные помосты и никакой химии: эко-тропа в Челябинском городском бору не навредит лесу (ФОТО)

Добавим, посещение экскурсионного маршрута в городском бору будет для челябинцев абсолютно бесплатным. Взимание платы за любование пейзажами на территории данного памятника природы законом не предусмотрено.

Новый День: Бесплатные пейзажи, деревянные помосты и никакой химии: эко-тропа в Челябинском городском бору не навредит лесу (ФОТО)

Челябинск, Юлия Димова, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 12.05.17

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