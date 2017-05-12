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Публикации за 12.05.17

На ММК приступили к реконструкции системы оборотного водоснабжения

На ММК приступили к реконструкции системы оборотного водоснабжения

Магнитогорский металлургический комбинат приступил к реконструкции системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара-охладителя.

Как сообщили РИА в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», целью проекта является переход на максимально замкнутую систему оборотного водоснабжения, что позволит снизить до минимума экологическую нагрузку на Магнитогорское водохранилище.

Реализация проекта намечена на 2017-2018 годы. С его осуществлением объем сброса воды сократится в 11 раз. Общая стоимость работ оценивается в 650 миллионов рублей.

В рамках реализации проекта планируется создать комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенный для отделения пруда-охладителя от русловой части Магнитогорского водохранилища в акватории от Южного перехода до Казачьей переправы. Предстоит выполнить строительство гидромеханизированным способом дополнительной разделительной дамбы от Южного перехода до затопленной в настоящее время плотины № 1 (севернее Казачьего перехода) и далее по ней до левого берега водохранилища; водозаборного устройства для подпитки оборотной части водой; оборудованного затворами сбросного устройства, а также строительство систем контроля водопотребления и инженерных коммуникаций.

Проект прошел государственную экспертизу, в том числе в экологической части. План производства работ предусматривает прекращение намывки дамбы с 5 мая по 15 июня для создания благоприятных условий для нереста рыбы в водохранилище.

Челябинск, Виктор Елисеев

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