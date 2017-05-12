Общественники: село в Челябинской области может смыть

Публикации за 12.05.17

Село в Брединском районе в любой момент может оказаться под водой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, высока вероятность прорыва плотины и затопления села Наслединка Брединского района. Местное водохранилище уже вышло из своего резервуара и подтопило автодорогу.

К общественникам обратились жители села. Они сообщили, что в связи с нарушением режима сброса паводковых вод поверх берегов плотины пошла вода, она размывает единственный путь из поселка – мост и угрожает затоплению поселка.

По словам местных жителей, руководство администрации Брединского района не принимает мер к недопущению возникновения чрезвычайной ситуации, единая дежурно-диспетчерская служба и МЧС не реагируют на обращения, ссылаясь на обязанность спасать после, а не до происшествия.

«Челябинские активисты побывали на месте. Данные местных жителей полностью подтверждаются – вода выходит из берегов водохранилища. Кроме того, по мнению экспертов, прорыв тела плотины может привести не только к смыву моста, но и затоплению огромной территории, включая близлежащий населенный пункт. Мы попытались сообщить об угрозе чрезвычайной ситуации в главное управление МСЧ по Челябинской области, однако сотрудник службы отказывался верить в данный факт, ссылаясь на то, что местные чиновники отрицают возникшую ситуацию. Лишь спустя сутки мы добились, чтобы бригада МЧС все-таки выехала на место», – сообщил руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Общественники подготовили ряд обращений. Так, администрации Брединского муниципального района предлагается незамедлительно принять меры по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации.

«История показывает, что подобные ситуации зачастую очень плохо заканчиваются – из-за бездействия властей страдают люди, которые теряют свое жилье, хозяйство, здоровье и даже жизнь. В связи с этим мы обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту бездействия муниципальных органов власти. Также к ситуации подключены сотрудники Нижне-Обского бассейнового водного управления по Челябинской области, в ведении которых осуществление контроля за соблюдением требований к содержанию водных объектов», – уточнил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Евгений Коробейников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.05.17

На ММК приступили к реконструкции системы оборотного водоснабжения. / Бесплатные пейзажи, деревянные помосты и никакой химии: эко-тропа в Челябинском городском бору не навредит лесу (ФОТО). / Чиновник VS депутат: мэра Златоуста выберут из двух кандидатов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»