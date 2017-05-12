«Культурный» вопрос: в Челябинске представители системной оппозиции ополчились на просветительские книги (ВИДЕО)

Публикации за 12.05.17

Челябинские коммунисты ополчились на писательницу Улицкую. Точнее, на серию просветитльских книг, выпускаемых под ее патронажем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутатский запрос о проверке наличия в библиотеках Челябинска книг серии «Другой, другие о других» сделал единственный представитель КПРФ в городской Думе Константин Нациевский. При этом парламентарий настаивает на немедленном изъятии печатной продукции в случае ее обнаружения.

Сегодня этот вопрос обсуждался на одной из информационных площадок города.

По словам коммуниста, тема «спорных» книг возникла во время одной из встреч с родителями школьников. Сам Константин Нациевский признается, что прочитал лишь одну из них. Ее автор Вера Тимчук рассказывает о разнообразии семейных институтов в различных культурах. Но это знакомство настолько всколыхнуло сознание многодетного коммуниста, что он решил потребовать изъятия всех 16 вышедших на сегодня изданий. Правда, теперь депутат признался, что претензии у него есть к одной единственной книге названного выше автора.

Г-на Нациевского шокировала история о том, что в одном африканском племени мужчина, которому не досталось женщины, берет к себе в дом мальчика. «Мальчик-жена» выполняет все женские обязанности и «освобождается» лишь достигнув совершеннолетия. «Тогда он может жениться. Если повезет, на женщине», – процитировал парламентарий. Депутат усмотрел в этом пропаганду гомосексуализма. «Этот обычай противоречит нашим православным, нашим мусульманским, нашим иудейским традициям», – заявил Константин Нациевский. И принялся пространно рассуждать о чуждых западных ценностях, которые ни в коем разе не следует допускать в школы.

А посему книги серии Улицкой должны быть убраны из читальных залов детских библиотек – и вообще с библиотечных полок.

Его позицию поддержал руководитель регионального отделения движения «Суть времени» Александр Забачев. Он также много говорил о «наших» и «их» ценностях, о необходимости оградить наших детей от «их» нравов, поминая гнусные замыслы «коллективного» Запада, стремящегося разрушить нашу государственность. В том числе таким коварным инструментом как толерантность. А заодно обмолвился, что выпускаются «неправильные» книги не только под патронажем Людмилы Улицкой, и к другим изданиям тоже следовало бы присмотреться.

Непонятным оставалось одно: почему вдруг так ополчились наши доблестные «охранители» против отданных в библиотеки книг? Ведь читают книги все меньше детей, и если все-таки ребенок принес книгу из библиотеки, то родители вполне в состоянии проконтролировать, что за издание выбрало родное чадо для чтения. В читальных же залах школьники засиживаются либо на публичных мероприятиях, либо в процессе подготовки доклада-реферата-творческой работы. И вряд ли у них в таком случае возникает острое желание порыться на библиотечных полках в поисках «криминального» чтива.

Угадать причину столь резкой заинтересованности попытался еще один участник обсуждения – политолог Андрей Лавров. Причина, по его мнению, банальна и проста: желание попиариться на «жареной» теме. В очередной раз поэксплуатировав проблему пола и нетрадиционной сексуальной ориентации. С которой, кстати, не всё так просто.

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Возможно, в позиции политолога есть, по крайней мере, доля истины. Ведь серия начала выходить еще в 2013 году. И даже уже прошла через скандалы в 2014-15 годах. Правда, в Москве. В Челябинске же решили ее «обсудить» 4 года спустя после начала публикаций. Причем инициатором обсуждения стал депутат-коммунист. Правда, Константин Нациевский попытался подчеркнуть, что в данном случае действовал не как член КПРФ, а как обеспокоенный родитель. Но уж слишком бросается в глаза внезапно проснувшаяся в стане оппозиции любовь к культурным вопросам. Ведь тот же г-н Нациевский активно выступил и с требованием убрать мемориальную доску с дома, где жил народный артист РСФСР Леонид Оболенский.

Видимо, других проблем в городе нет. Экологии Челябинска не угрожает появление в 20 километрах от города Томинского ГОКа (по крайней мере, коммунисты к этой теме интерес потеряли, хотя в свое время громко обещали инициировать референдум), решены проблемы с земельными участками для многодетных семей (во всяком случае, последний раз коммунисты собирали протестную акцию по этому поводу аккурат перед выборами в Госдуму).

Правда, парламентарий-коммунист категорически опротестовал подобное обвинение. И заявил, что партийцы не бездействуют. Например, предоставили готовившимся к забастовке дальнобойщикам помещение для встречи. Или, вот, 1 мая убрали Челябинский городской бор. И вообще, они уже несколько субботников в городе провели! С какого момента «главная оппозиционная сила» превратилась в коммунальное учреждение, неясно…

Однако факт остается фактом. Помимо решения мелких бытовых проблем, КПРФ в городе мало чем занимается. А напоминать о себе надо. Так почему бы не напомнить, выступив в очередной раз против гомосексуализма и всяческого разврата? И не беда, что «классики марксизма-ленинизма», как выразился Андрей Лавров «ханжами не были». Как и то, что первая «сексуальная революция» началась именно в России. И именно в годы Советской власти. А в авангарде ее шли самые что ни на есть пламенные большевики. Тем более, что потом от всех этих «перегибов» избавились. Иногда – вместе с инициаторами «перегибов».

Проблема в другом. Пиар на сей раз получился двойной. Прорекламировали (хорошо ли, плохо ли – другой вопрос) не только КПРФ. Но и пресловутую серию книг для детей и юношества «Другой, другие, о других». «Многие ли до этого слышали о такой серии? – задал риторический вопрос политолог Андрей Лавров. – А о книге Веры Тимчук? А теперь слышали почти все». И, по закону рекламы, многие отнесутся к ней с интересом. Скандал как-никак. А так – лежала бы книжка на библиотечной полке, пылилась бы никому не нужная годами… Вот и спрашивайте теперь: кто здесь что пропагандирует?

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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