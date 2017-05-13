«Папа, мама, я – бездомная семья» Челябинские дольщики требуют достроить их дома (ФОТО)

Публикации за 13.05.17

Собственники недостроев в челябинского ЖК «Чурилово Lake City» вышли на акцию протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 200 человек провели сегодня митинг в сквере на Алом поле.

Напомним, строительная компания ООО «Речелстрой» возводит в Челябинске 31 многоквартирный дом. В прошлом году строителям пришлось несколько раз переносить сроки сдачи жилых объектов. К началу 2017-го компании вроде бы удалось договориться с банком-кредитором о реструктуризации займа и получении нового кредита. Однако по данным самого застройщика, из более полутора тысяч дольщиков около 700 относятся к числу проблемных.

Во втором квартале 2017 года строительная компания «Речелстрой» пообещала сдать в эксплуатацию два многоквартирных дома, а во втором полугодии 2017 года намерена возвести еще пять домов микрорайона «Чурилово Lake City».

Дольщики «Речелстроя», вышедшие сегодня на акцию протеста, ждут обещанного жилья уже более 9 месяцев: часть зданий должны были сдать в эксплуатацию еще в сентябре 2016 года.

Челябинск, Евгений Полак

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