NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.05.17

«Папа, мама, я – бездомная семья» Челябинские дольщики требуют достроить их дома (ФОТО)

«Папа, мама, я – бездомная семья» Челябинские дольщики требуют достроить их дома (ФОТО)

Собственники недостроев в челябинского ЖК «Чурилово Lake City» вышли на акцию протеста.

Как передает корреспондент РИА , около 200 человек провели сегодня митинг в сквере на Алом поле.

Новый День: ''Папа, мама, я – бездомная семья'' Челябинские дольщики требуют достроить их дома (ФОТО)

Напомним, строительная компания ООО «Речелстрой» возводит в Челябинске 31 многоквартирный дом. В прошлом году строителям пришлось несколько раз переносить сроки сдачи жилых объектов. К началу 2017-го компании вроде бы удалось договориться с банком-кредитором о реструктуризации займа и получении нового кредита. Однако по данным самого застройщика, из более полутора тысяч дольщиков около 700 относятся к числу проблемных.

Новый День: ''Папа, мама, я – бездомная семья'' Челябинские дольщики требуют достроить их дома (ФОТО)

Во втором квартале 2017 года строительная компания «Речелстрой» пообещала сдать в эксплуатацию два многоквартирных дома, а во втором полугодии 2017 года намерена возвести еще пять домов микрорайона «Чурилово Lake City».

Дольщики «Речелстроя», вышедшие сегодня на акцию протеста, ждут обещанного жилья уже более 9 месяцев: часть зданий должны были сдать в эксплуатацию еще в сентябре 2016 года.

Новый День: ''Папа, мама, я – бездомная семья'' Челябинские дольщики требуют достроить их дома (ФОТО)
Новый День: ''Папа, мама, я – бездомная семья'' Челябинские дольщики требуют достроить их дома (ФОТО)

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 13.05.17

Капризная весна: грядущая ночь на Южном Урале будет морозной. / В Челябинске полицейский сбил на «зебре» двух младшеклассников. / Суд оставил Юревича на свободе.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter