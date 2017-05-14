Страсти высокого накала. Гороскоп РИА «Новый День» на 15 – 31 мая 2017

Публикации за 14.05.17

Во второй половине мая Солнце сначала будет находиться в знаке Тельца, а 21 числа перейдёт к Близнецам. Меркурий начнёт период у Овна, но уже 16 мая удалится к Тельцу. Венера до конца мая будет у Овна, а Марс – у Близнецов.

Пока Солнце находится в Тельце, люди сосредоточены на достижении важных для них целей, проявляя при этом повышенную работоспособность, упорно и терпеливо преодолевая возникающие препятствия, и не отвлекаясь на второстепенные задачи. Благоприятный период для трудной работы. Переход Солнца к Близнецам приведёт к увеличению интеллектуальной активности, а также пробудит в людях стремление к знаниям, получению новой информации и общению. Подходящее время для разработки планов, учёбы, исследований, творчества, для деловых поездок, ведения переговоров, посредничества.

При Меркурии в Овне люди активны, общительны, склонны к спорам и импульсивным поступкам. В это время повышена вероятность конфликтов, особенно, по пустякам, так как люди не настроены на то, чтобы глубоко вникать в какие-либо вопросы, и предпочитают демонстрировать свой авторитет, вместо того, чтобы находить правильное решение. Переход Меркурия к Тельцу приведёт к уменьшению активности и большей сосредоточенности на практической стороне дел, за которые берутся люди. Замедление деятельности в этот период компенсируется внутренним спокойствием и особенно тщательной проработкой деталей в работе, что приведёт к повышению качества результата.

Венера в Овне по-прежнему остаётся эмоциональной, чувствительной, нетерпеливой и склонной к обидам. Люди, испытывая влечение друг к другу, не тратят много времени на сближение, предпочитая прямой и быстрый путь. Страсти могут достигать очень высокого накала, но продолжаться это будет недолго: Венера в этом состоянии быстро загорается и быстро остывает. В финансовой деятельности в этот период требуется сдержанность, так как люди будут в значительной степени легкомысленны в поступках, и вполне могут допустить необоснованные траты.

Марс, находясь у Близнецов, увеличивает деловую активность, но больше – общительность. Люди в этом состоянии склонны скользить по поверхности, усваивая только самое общее и упуская важные детали. Они суетливы, всё время торопятся, хотя реальных причин для этого нет. Период подходит для деятельности, в которой не требуется глубина и тщательность.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на вторую половину мая сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Сатурном, Ураном и Марсом, Солнца с Сатурном и Луной, Меркурия с Юпитером, а также Нептуна. Негативно будут влиять напряжённые аспекты Солнца с Юпитером, Венеры с Солнцем и Нептуном, Юпитера с Нептуном. В профессиональном плане гороскоп в основном благоприятный. Наилучшим остаётся прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Правда, 17 и 25 мая в делах могут возникнуть небольшие затруднения: под влиянием Венеры Овны могут проявить легкомыслие или ввязаться в конфликт с коллегами. Рекомендуется в эти дни проявить сдержанность и не принимать ответственного решения. Взаимодействие с местными партнёрами тоже оценивается положительно, за исключением 30 мая, когда на Овнов будет воздействовать негативный Меркурий. В этот день тоже лучше не заниматься важными вопросами и не обращаться к руководству. На этот же день гороскоп даёт неблагоприятный прогноз по финансовой деятельности – скорей всего, ситуация будет связана с местными партнёрами, но она повлияет и на отношения в коллективе. Для основной работы прогноз положительный до 26 мая и отрицательный с этой даты и до конца месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими до 27 мая напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное на весь период.

У Овнов-женщин относительно благоприятен прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При этом в работе с партнёрами неудачным будет промежуток 22 – 23 мая (под влиянием Венеры Овны недостаточно ответственно отнесутся к делу), а в основной работе проблемы ожидаются в конце месяца – с 26 мая. Здесь возможно воздействие неприятных внешних событий, от Овнов в этот момент потребуется проявить осторожность и уменьшить свою деловую активность. Для решения финансовых вопросов и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 26 – 29 мая. Возможна удачная командировка, дальняя поездка, подходящий момент для заключения важного договора, решения какой-либо профессиональной проблемы, налаживания отношений. На этот промежуток гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной деятельности – соответственно, ожидается, что Овнам нужно будет проявить инициативу. В остальные дни предпочтительна коллективная деятельность. Возможен небольшой успех и продвижение в карьере. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими в основном положительный, хотя 15 и 22 – 23 мая возможны незначительные осложнения. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются отрицательно. Материальное положение преимущественно благополучное (кроме 22 – 23 мая).

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон на вторую половину мая сложится из гармоничных аспектов Солнца с Нептуном и Марсом, Марса с Меркурием и Сатурном, Венеры с Сатурном, а также Меркурия с Ураном и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Ураном и Нептуном, и, кроме того, Солнца с Юпитером и Меркурия с Сатурном. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Наилучшие условия возникнут для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Особенно удачным будет промежуток 23 – 25 мая, когда, под влиянием Венеры, сложится особенно благоприятная ситуация для делового общения, в том числе для обращения в официальные органы, к влиятельным лицам, а также к руководству. Положительно характеризуется выполнение основной работы. Для финансовой деятельности подходит период до 22 мая – дальше в работе ожидаются сложности (не рекомендуются новые расходы). Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами весь период не подходит. Также в это время не следует тратить силы на продвижение в карьере. На весь период рекомендуется коллективная деятельность: работа в одиночку оценивается негативно, поэтому попытки реализовать собственные идеи нежелательны. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение до 22 мая благополучное, а затем до конца месяца неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин вторая половине мая для профессиональной деятельности непригодна. Гороскоп даёт отрицательные прогнозы и по сотрудничеству с деловыми партнёрами, и по решению финансовых вопросов, и по основной работе. На весь период нежелательна самостоятельная работа: прогноз положителен только для коллективной деятельности. Также это неподходящий период для продвижения в карьере. Решающую роль в этот период буду играть напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Сатурна с Марсом. Оба аспекта выставят перед Тельцами труднопреодолимые препятствия, поэтому им лучше поберечь свои силы. Также не следует в этот промежуток браться за ответственную работу, начинать новое дело, обращаться к руководству, в официальные органы, в юридические организации. В этот период повысится риск возникновения конфликтов с коллегами и партнёрами, которые разрешатся для Тельцов неудачно. Все планы желательно перенести на другое время. Также, под влиянием Плутона, возможно вмешательство неблагоприятных событий, и если в этот период возникнут некие заманчивые перспективы, то они, скорее всего, окажутся ложными. Необходимо будет тщательно их оценить, взвесив все обстоятельства. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 22 мая благоприятный, а на остальное время отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на вторую половину мая сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Марсом и Солнцем, Венеры с Сатурном, Марсом и Меркурием, Солнца с Луной. Негативное влияние окажут напряжённые аспекты Солнца с Плутоном и Сатурном, Меркурия с Марсом, а также Венеры с Ураном и Нептуном. Наилучшие прогнозы относятся к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов, но в обоих направлениях деятельности все дела необходимо закончить к 29 мая, так как на последние дни месяца гороскоп даёт негативный прогноз. Основная работа будет идти с переменным успехом, в промежутки 15 – 17 и 28 – 29 мая ожидаются трудности в общении с коллегами или партнёрами: Близнецы рискуют разгласить информацию, которую следует хранить втайне. Рекомендуется сдержанность. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами в целом положительный, но для работы больше подходит первая половина периода, до 22 мая. Во второй половине, особенно 28 мая, будут возникать затруднения. Период в основном не подходит для продвижения в карьере. В промежуток 25 – 26 мая Близнецам предстоит проявить инициативу (скорей всего, в работе с далёкими партнёрами). На остальное время предпочтительна коллективная деятельность. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивая. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни скорей негативный. Материальное положение благополучное.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, при этом первая половина периода более предпочтительна для работы. Вторая половина больше подходит для решения личных задач. Благоприятное время для занятия хозяйственными и имущественными вопросами. В основной работе ситуация неустойчивая: здесь первая половина тоже явно лучше, и все важные вопросы желательно решить до 22 мая. Финансовой деятельностью, по гороскопу, можно успешно заниматься только до 25 мая, а в конце месяца её лучше передоверить коллегам. Ситуация в работе с далёкими деловыми партнёрами будет неустойчивой, поэтому, по возможности, все дела желательно отложить. Но если всё-таки понадобится, то наиболее подходящими для работы будут промежутки 16 – 17 и 25 – 26 мая. В целом, период не подходит для расширения сферы деловых интересов и проявления инициативы. Близнецам лучше работать в коллективе, выполняя второстепенные задачи. Некоторое продвижение в карьере возможно в связи с решением финансовых вопросов – но особо рассчитывать на это не рекомендуется. Ситуация в доме, отношения с близкими до 22 мая напряжённые, а далее благополучные. Перспективы обустройства личной жизни в течение рабочей недели неустойчивые: промежутки 19 – 23 и 27 – 28 мая оцениваются как неблагоприятные. Прогноз по материальному положению положительный на весь период.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на вторую половину мая сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Марсом и Юпитером, Солнца с Меркурием и Сатурном, Меркурия с Ураном и Нептуном. Негативно повлияют на Раков напряжённые аспекты Венеры с Ураном и Нептуном, а также Меркурия с Сатурном, Марсом, Луной и Плутоном. В профессиональном плане гороскоп в основном благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, хотя в начале периода, 15 мая, ожидаются небольшие сложности в контактах с окружающими. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 17 – 18 и 29 – 31 мая. В первом случае возможны неожиданные внешние помехи, а во втором – конфликты с нужными людьми. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами ожидается спокойным и успешным, хотя и без значительных достижений. На весь период гороскоп отдаёт предпочтение одиночной деятельности, но коллективная работа оценивается тоже положительно, за исключением промежутков 17 – 18 и 28 – 30 мая. Хороший период для продвижения в карьере, повышения социального статуса. Подходящее время для решения различных официальных вопросов, связанных с формальностями. Положительно оцениваются перспективы командировки, дальней поездки. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные, хотя 29 – 30 мая возможны осложнения. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни в основном тоже благоприятные. Материальное положение благополучное, за исключением 29 – 30 мая.

У Раков-женщин положительно оценивается финансовая деятельность этого периода, но 19 мая им следует проявить сдержанность и не идти на конфликт, поскольку победа всё равно окажется не за ними. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими партнёрами окажутся тесно связанными, либо для них возникнут одинаковые условия – в основном, благоприятные. Некоторые трудности могут возникнуть в промежутки 26 – 27 и 30 мая. Кроме того, не рекомендуется заниматься работой в выходные, 20 – 21 мая (много напряжённых аспектов). Прогноз по коллективной работе на период отрицательный, а по одиночной – положительный. В промежуток 24 – 27 мая возможен значимый успех и продвижение в карьере (повышение социального статуса). При этом Солнце и Плутон будут действовать против Раков, создавая им помехи, а Уран и Марс – за них, открывая им новые возможности и обеспечивая энергией и оптимизмом. Это означает, что Ракам следует избегать прямого противодействия неблагоприятным обстоятельствам, и искать обходные пути. В таких случаях имеет смысл привлекать дружеские связи и использовать неформальные отношения. Решение профессиональной проблемы может находиться вне сферы профессиональной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими большей частью напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, кроме 19 мая.

Лев

У Львов-мужчин в астрологическом фоне на вторую половину мая вплоть до 28 мая преобладающим будет негативное влияние напряжённых аспектов Венеры с Ураном и Нептуном, Меркурия с Сатурном, и Юпитера с Нептуном. Затем, с 28 числа верх одержат гармоничные аспекты Меркурия с Нептуном и Марсом, а также Венеры с Луной и Юпитером. Поэтому прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами до указанной даты отрицательный, а, начиная с неё – положительный. Финансовая деятельность на весь период не рекомендуется: удачные дни для неё только 20 – 22 и 28 – 29 мая. С 28 мая гороскоп даёт положительный прогноз для одиночной деятельности, Львы могут проявить инициативу. В остальное время предпочтительна коллективная работа, причём, на вторых ролях. Для проявления своих лидерских качеств они могут использовать только промежуток 20 – 25 мая, но при этом следует тщательно оценить реалистичность своего плана – так как в это время им будет мешать Нептун. Период не подходит для продвижения в карьере, повышения социального статуса, но это благоприятный период для внутреннего роста. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 23 мая отрицательный, а дальше преимущественно положительный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Львов-женщин до 25 мая гороскоп даёт негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. На остальные дни до конца месяца прогноз благоприятный. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 15 – 17 мая, в остальное время эту работу лучше передоверить коллегам. Коллективную деятельность гороскоп оценивает положительно на весь период, а одиночную – на промежуток с 25 мая. Гармоничный аспект Сатурна с Юпитером в этот момент поможет Львам проявить личные деловые способности и достичь заметного успеха. Подходящий период для закрепления достигнутого и оформления различных соглашений, договорённостей. В течение всего периода на Львов будет влиять напряжённый аспект Юпитера с Нептуном, которые будет мешать реализации новых планов и смелых идей, поэтому не рекомендуется рисковать. В то же время аспекты Солнца с Ураном и Сатурном указывают на благоприятные внешние и внутренние условия для прогресса в различных сферах жизни, включая личную жизнь и творчество. По этой причине Львам рекомендуется обращать внимание на благоприятные обстоятельства и использовать их, не откладывая на потом, но не пытаться проявлять инициативу. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, переходящие из благополучных в напряжённые, и наоборот. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью положительный. Материальное положение до 25 мая неудовлетворительное, а затем благополучное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на вторую половину мая сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Юпитером, Ураном, Солнцем, Луной и Венерой, а также Солнца с Марсом и Сатурном. Негативное воздействие на Дев окажут напряжённые аспекты Юпитера с Нептуном, Венеры с Ураном и Нептуном, Меркурия с Сатурном и Плутоном. Положительное воздействие в этот период обеспечивает, в основном, Меркурий, поэтому наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – работа с ними на весь период предполагается успешной, с постепенным улучшением к концу месяца. В основной работе некоторые трудности ожидаются в первой половине периода, 15 и 17 – 18 мая, а на вторую половину прогноз практически полностью позитивный. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуются: на них будет влиять напряжённый аспект Юпитера с Нептуном, что указывает на невозможность расширения сферы деловых интересов и нереалистичность планов. В целом, период не подходит для начала новых проектов, но позволяет достичь успехов, выполняя текущую работу. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные, хотя в первые дни периода возможны некоторая напряжённость. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, кроме 15 и 18 мая; в течение периода ожидается его постепенное улучшение (хотя и незначительное).

Для Дев-женщин гороскоп даёт относительно благоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При этом ожидаются некоторые затруднения 22 – 23 и 29 – 30 мая. Кроме того, у Дев в основной работе возможен конфликт с коллегами или партнёрами 15 – 16 мая. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 25 – 29 мая, на остальные дни эта работа не рекомендуется. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный, хотя возможна успешная разовая сделка в промежутки 15 – 16 и 27 – 28 мая. Не рекомендуются командировки, дальние поездки. На весь период предпочтительна коллективная деятельность, хотя, за исключением промежутка 18 – 22 мая, Девы могут удачно проявить инициативу и продемонстрировать свои лидерские качества. Гармоничный аспект Плутона с Солнцем указывает на возможность развития Дев и благоприятные внешние условия для этого, но в значительно мере это касается личной, не деловой, сферы. Тем не менее, это может благоприятно повлиять на сотрудничество с официальными органами, решение юридических, а также организационных и хозяйственных вопросов. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 18 – 20 мая. Материальное положение благополучное, но 18 мая могут быть непредвиденные расходы.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на вторую половину мая сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Меркурием и Ураном, Венеры с Сатурном, Солнца с Юпитером и Марсом. Негативным будет влияние напряжённых аспектов Юпитера с Ураном и Венеры с Солнцем, Марсом, Ураном. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется в целом положительно, но 15 – 16 и 22 – 23 мая, ожидаются затруднения, поэтому наиболее важные дела лучше перенести на период с 24 мая. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность на весь период оцениваются негативно, и не рекомендуются. Из-за воздействия напряжённого аспекта Юпитера с Ураном во второй половине мая повышена вероятность неожиданных негативных событий, поэтому не рекомендуется деятельность, связанная с риском. Лучше воздержаться от начала новых проектов. Гороскоп даёт благоприятный прогноз для коллективной деятельности, и отрицательный для работы в одиночку. Не рекомендуется проявлять инициативу. Период не подходит для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток благополучные, за исключением 15 – 16 и 22 – 23 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный на весь период. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин наилучший прогноз по-прежнему относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе и при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами ожидаются трудности. Не рекомендуются командировки, дальние поездки. Прогноз по финансовой деятельности тоже негативный, положительно характеризуется только промежуток 16 – 17 мая. В первой половине периода, по гороскопу, предпочтительна коллективная деятельность, а во второй – одиночная. Соединение Юпитера с Солнцем создаст благоприятные условия для обращения в официальные органы, решения юридических вопросов, укрепление профессионального положения, а также успешного осуществления совместной деятельности. Подходящее время для расширения деловых контактов, при этом возможно возникновение новых связей за пределами профессиональной сферы и решение проблем неформальным путём. Возможно везенье. Гармоничный аспект Нептуна с Ураном поддержит творческие способности Весов, усилит их интуицию и подскажет неочевидное решение. Поэтому, при работе с местными партнёрами лучше опираться не на мнение коллег, а анализировать ход событий. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно отрицательный, но гороскоп положительно оценивает промежуток 24 – 30 мая. Материальное положение неустойчивое.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на вторую половину мая сформируется из гармоничных аспектов Марса с Луной, Меркурия с Сатурном, Венеры с Марсом и Луной, а также напряжённых аспектов Солнца с Юпитером, Сатурном и Плутоном, Венеры с Ураном, Меркурия с Солнцем, Луной и Марсом. Все аспекты краткодействующие, поэтому период не подходит для длительной работы и начала крупных проектов. Наилучшим можно считать прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, но в первые дни, 15 – 16 мая, при негативном влиянии Меркурия ожидается ослабление интеллектуальных способностей Скорпионов, а также различные недоразумения в контактах с партнёрами и коллегами, включая нарушение связи, поломки оборудования, транспорта и т.п. Рекомендуется перенести важные встречи и не принимать ответственных решений. При работе с местными деловыми партнёрами возникнет много препятствий. Наилучший момент для работы – промежуток 17 – 22 мая. Для решения финансовых вопросов подходят 15 – 16, 21 – 24 и 28 – 29 мая. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется негативно, и не рекомендуется (в том числе командировки). С 21 мая нежелательно проявлять инициативу. Неподходящее время для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном негативный. Материальное положение до 22 мая благополучное, а дальше неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин период тоже не подходит для выполнения длительной работы. Наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. При этом в промежутки 16 – 17 и 26 – 27 мая не следует проявлять инициативу и желательно воздерживаться от контактов с партнёрами – как минимум, нужно отказаться от споров с ними. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом, неблагоприятными будут промежутки 18 – 19, 26 – 27 и 30 – 31 мая. Сотрудничество с далёкими партнёрами может быть успешным в промежуток с 19 по 25 мая, соответственно, возможна только кратковременная совместная работа, разовая сделка. На этот же период гороскоп даёт относительно благоприятный прогноз по одиночной деятельности, Скорпионы могут проявить инициативу. Но, в целом по периоду, лучше действовать в коллективе, на втором плане, не принимая на себя ответственности. Важную работу желательно закончить до 25 мая, после чего снизить деловую активность до минимума. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но скорей благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутков 16 – 19 и 30 – 31 мая. Материальное положение неустойчивое, в первой половине периода хуже, чем во второй.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на вторую половину мая сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Луной, Венерой, Ураном и Нептуном, Венеры с Юпитером, а также Юпитера и Нептуна. Напряжёнными будут аспекты Нептуна с Венерой и Юпитером, Солнца с Луной и Венерой, Марса с Меркурием, Меркурия с Плутоном. В промежуток 22 – 25 мая в гороскопе Стрельцов наблюдается скопление напряжённых аспектов, из-за чего в эти дни не рекомендуется принимать важных решений в основной работе и заниматься делами с местными партнёрами. На остальной период прогноз по этим видам деятельности благоприятный. Для решения финансовых вопросов подходит период до 28 мая – затем до конца месяца прогноз негативный. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами положительный, особенно, в первой половине периода, но ближе к концу месяца, 28 – 29 мая, ожидаются проблемы. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной работе и проявлению инициативы на весь период, кроме промежутка 21 – 24 мая. Прогноз по коллективной деятельности положительный до 28 мая. В основной работе и при сотрудничестве с далёкими партнёрами Стрельцы смогут проявить свои лидерские качества. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 23 – 25 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений скорей отрицательный. Материальное положение в первой половине периода оценивается как благополучное, а во второй, в промежутки 23 – 24 и 29 – 31 мая возможны проблемы.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности, но на первые дни, 15 – 16 мая, прогноз отрицательный. В эти дни следует отказаться от самостоятельной работы и действовать в коллективе. В остальное время, по гороскопу, предпочтительна инициатива и одиночная деятельность, возможно даже руководство коллективом. Для успешного выполнения основных профессиональных обязанностей подходит период до 26 мая – дальше до конца месяца прогноз отрицательный. Взаимодействие с местными партнёрами тоже характеризуется как успешное в промежуток до 26 мая, соответственно, все важные дела лучше делать в первой половине периода. В это же время, по гороскопу, возникнут неплохие условия для продвижения в карьере. Гармоничный аспект Урана с Солнцем указывает на внешние благоприятные факторы, которые будут влиять на Стрельцов независимо от их деятельности, поэтому в этот период возможна удача, везенье, неожиданный поворот событий, новые важные знакомства. Возможна успешная командировка, дальняя поездка. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как неустойчивые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются отрицательно. Материальное положение до 26 мая благополучное, а затем неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на вторую половину мая сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Сатурном, Венерой, Меркурием, Венеры с Сатурном, Марса с Луной, Меркурия с Ураном и Нептуном. Негативное воздействие окажут напряжённые аспекты Урана с Сатурном, Юпитера с Нептуном, Венеры с Ураном, Нептуном, Меркурием. В профессиональном плане период не очень благоприятен. Наилучшим можно считать прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – но только до 24 мая: дальше прогноз по этим видам деятельности становится резко отрицательным. Сатурн в соединении с Меркурием резко ограничит интеллектуальные возможности Козерогов, а также создаст разнообразные препятствия для делового общения. Также воздействие аспекта может проявиться в форме болезни или сильной усталости. Для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только начало и конец периода: 15 – 16 и 29 – 31 мая. В остальное время эта деятельность не рекомендуется – особенно нежелательно работать в одиночку, проявлять инициативу, принимать на себя ответственность. Период не подходит для расширения сферы деловых интересов, интеллектуальной деятельности и продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, в начале и конце периода ожидается напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный. Материальное положение до 24 мая благополучное, а затем неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин наилучшим можно считать прогноз по основной работе: ожидается, что период в этом отношении будет спокойным и продуктивным. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 17 – 23 мая. В эти дни не рекомендуется тратить деньги на реализацию нового плана, идеи. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом, и, по возможности, лучше от него отказаться или перенести на более поздний срок. Взаимодействие с местными партнерами, по гороскопу, будет успешным, однако в промежуток 22 – 24 мая не следует начинать новое дело и заниматься хозяйственными и административными делами. На остальное дни гороскоп положительно оценивает возможность заключения договоров, соглашений, совместную деятельность, взаимодействие с официальными учреждениями и юридическими организациями. В первой половине периода, до 19 мая рекомендуется коллективная деятельность. Во второй половине – с 23 мая и до конца месяца гороскоп отдаёт предпочтение одиночной работе. Гармоничный аспект Юпитера с Венерой указывает, что в этот период Козерогам нужно будет больше общаться не с деловым, а с неформальным окружением. Возможны приятные сюрпризы. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до 22 мая позитивный, а затем отрицательный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на вторую половину мая сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Марсом, Нептуном и Юпитером, а также из напряжённых аспектов Юпитера с Меркурием и Нептуном, Венеры с Меркурием, Нептуном и Сатурном, Солнца с Луной и Меркурием. Для работы период практически полностью непригоден. Негативно оцениваются и основная деятельность, и финансовая, и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Судя по гороскопу, негативные Нептун с Меркурием парализуют интеллектуальные возможности Водолеев и будут направлять их мысли на ложный путь. Ожидаются трудности в общении с окружающими, поломки оборудования, обрывы связи, получение неприятной информации, а также внезапные нежелательные события. Соответственно не рекомендуется заниматься какой-либо важной деятельностью, обращаться к руководству, в официальные органы, к влиятельным лицам, отправляться в командировку, дальнюю поездку. Желательно свести свою деловую активность к минимуму. К идеям и планам, предлагающим благоприятную перспективу, следует отнестись настороженно и изучить их очень внимательно. Риск в этот период недопустим. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются негативно. Материальное положение до 23 мая благополучное, а дальше неустойчивое.

У Водолеев-женщин ситуация почти такая же: в течение всего периода в своей работе они будут сталкиваться с проблемами и препятствиями. Наилучшим можно считать прогноз по основной профессиональной деятельности, хотя она будет идти с переменным успехом. Но остальные прогнозы хуже. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет трудным, а работа с далёкими партнёрами и финансовая деятельность вообще не рекомендуются. По гороскопу, одиночная деятельность и какая-либо самостоятельность категорически противопоказаны. Относительно позитивно оценивается коллективная работа, но Водолеям при этом лучше оставаться на втором плане. Если в этот период произойдет некоторое продвижение вперёд в карьере, то это не следует воспринимать как успех, а если при этом ещё и добавятся новые обязанности, то лучше готовиться к трудностям и неприятностям. До конца мая желательно ничего не предпринимать, никаких обещаний не давать, и все важные решения и дела отложить. Не следует поддаваться приступам оптимизма – это негативный Юпитер будет пытаться направить Водолеев в неверную сторону. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные. Материальное положение неустойчивое.

Рыбы

У Рыб-мужчин гороскоп на вторую половину мая в профессиональном плане выглядит относительно благополучно: серьёзных проблем не наблюдается, месяц будет спокойным. Астрологический фон сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Венерой, Марсом, Сатурном, Ураном и Нептуном, а также Солнца с Луной и Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Нептуном и Меркурия с Плутоном. Наилучшие прогнозы относятся к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный, хотя в промежуток 26 – 27 мая возможны трудности из-за Плутона. Возможны попытки обмана или получение неприятной информации, нежелательно в эти дни принимать важное решение. Скорей всего ситуация будет связана с отношениями с далёкими деловыми партнёрами – поскольку на эти дни в гороскопе тоже отрицательный прогноз. Кроме того, на промежуток 15 – 18 мая прогноз по сотрудничеству тоже негативный. Период характеризуется особенно благоприятными условиями для интеллектуальной деятельности и деловых отношений, а также всех видов работы с информацией. Но в то же время не следует доверяться вдохновению и делать что-либо на авось. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме конца месяца, 30 – 31 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение в основном оценивается положительно, за исключением 15 и 30 – 31 мая.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При этом 30 – 31 мая не следует заниматься хозяйственными и административными вопросами. То же самое относится к основной работе. Финансовая деятельность характеризуется негативно. Сотрудничать с далёкими деловыми партнёрами нежелательно. Нептун в соединении с Солнцем будет подсказывать Рыбам различные решения, но если они не относятся к работе с местными партнёрами, их лучше не использовать. Особенно это важно учесть для финансов – следует остерегаться обмана или самообмана. В выходные 20 – 21 мая, возможна полезная встреча с деловыми партнёрами. Если она состоится, будут приняты важные решения, достигнуты значительные результаты, возможен карьерный рост или укрепление профессионального положения. В эти дни желательно проявить инициативу. В остальные дни рекомендуется действовать в коллективе, оставаясь на втором плане. 26 – 27 мая – ещё один удачный период для инициативы. От Рыб потребуется проявить свои творческие способности, но при этом они не должны пренебрегать формальностями. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются положительно, кроме конца месяца 29 – 31 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Москва, Денис Вербицкий

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