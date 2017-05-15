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Публикации за 15.05.17

На Лысой горе: южноуралец рухнул вместе с мотоциклом в пятиметровую яму

На Лысой горе: южноуралец рухнул вместе с мотоциклом в пятиметровую яму

Кыштымским спасателям пришлось вызволять мотоциклиста из пятиметровой ямы.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в минувшее воскресенье около 20:00 в Карабаше.

Четверо мотоциклистов устроили гонки с преодолением препятствий на Лысой горе, где установлен поклонный крест. Один из них, житель Миасса, попробовал преодолеть трамплин, но не заметил находившуюся за препятствием яму глубиной порядка пяти метров. В итоге южноуралец на всей скорости рухнул в углубление.

На место происшествия были вызваны бойцы кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. Гонщика пришлось вытаскивать с помощью веревок и специального снаряжения. Как пишет «Кыштымский рабочий», около двух километров его на носилках несли до машины скорой помощи, так на обычном транспорте подняться в гору невозможно. Врачи диагностировали у мужчины перелом бедра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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