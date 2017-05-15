Коммунальный коллапс: в Челябинске два десятка домов лишились воды, зато топит дворы

Публикации за 15.05.17

В Металлургическом районе Челябинска три улицы остались без воды из-за прорыва водовода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария произошла сегодня утром возле дома №17 «б» на улице 50 лет ВЛКСМ. Согласно информации на сайте МУП «ПОВВ», в результате ЧП без водоснабжения остались многоквартирные дома №31»а», 33»а», 35»а», 41»а», 41»б», 43»б», 45, 47, 49 по улице 50 лет ВЛКСМ, жилые постройки №193, 195, 212, 212»а», 214, 214»а», 243»а» по улице Аральской и дома №29, 31, 33 по улице Кавказской.

Сроки ликвидации повреждения на водоводе диаметром 300 миллиметров на данный момент неизвестны.

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Между тем, жители соседних улиц в Металлургическом районе также пожаловались на коммунальные ЧП: «Шоссе металлургов 49»а» – полностью затопило двор, в некоторых местах можно на лодке плыть. Люди будут соревноваться по прыжкам в длину». В комментариях одна из горожанок отметила, что этот потоп не сравнится с коммунальными ЧП на улице Прокатной. «Вы на Прокатной потопов не видели! Этот фигня!»

Информацию о затоплении придворовой площадки на Шоссе Металлургов в пресс-службе муниципального предприятия подтвердили, уточнив, что потоп образовался вследствие засора канализации. «В тот же день засор был устранен аварийной бригадой СП «Горводоотведение», на данный момент излива нет», – заявили в МУП «ПОВВ».

Челябинск, Юлия Димова

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