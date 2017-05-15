Мэрия не гарантировала жителям северо-запада Челябинска сохранение сквера по Мологвардейцев (ВИДЕО)

Публикации за 15.05.17

В мэрии Челябинска не исключают, что сквер рядом с домом №70 на улице Молодогвардейцев придется вырубить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Челябинска Евгений Тефтелев достаточно расплывчато прокомментировал развитие ситуации вокруг сквера рядом с домом №70 на улице Молодогвардейцев.

Градоначальник признался, что следит за противостоянием застройщика, намеревающегося построить на месте сквера торговый комплекс, и жителей дома лишь в общих чертах.

Между тем, борьба перешла в следующую фазу. Напомним, в ночь на минувшую субботу вокруг спорного земельного участка вырос забор из профнастила. Об этом рассказал в социальных сетях известный зоозащитник Карен Даллакян.

Отметим, что это не первая попытка строителей обозначить принадлежность земельного участка. Застройщик пытался установить ограду и начать подготовительные работы, начиная с 30 апреля. Наконец, в ночь с 12 на 13 мая строительный забор огородил часть участка. Жители дома вновь бросились защищать сквер. Пока строителям не удается начать полномасштабные подготовительные работа. Однако, по словам Карена Даллакяна, представители строительной организации понемногу срезают ветки и газон.

Напомним, компания-застройщик получила разрешение на строительство примерно 5 лет назад. В течение всего этого времени участок не был востребован, и лишь весной нынешнего года строители активизировались, попробовав вырубить сквер. Жители дома активно воспротивились этому. Челябинцы уверены: внезапная активность застройщика связана с тем, что в декабре нынешнего года заканчивает действовать полученное компанией разрешение на строительство. На руку жителям играет то, что срок действия разрешения на вырубку деревьев, также полученного строительной организацией, истек еще летом 2016 года. В итоге сложилась патовая ситуация: застройщик имеет право строить на участке торговый комплекс, но не может вырубить расположенные на нем деревья.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=aocZVAP600U&rel=0">Video</a> Евгений Тефтелев высказался по проблеме расплывчато

В мэрии Челябинска обещают, что судьба спорного участка будет решена в ходе публичных слушаний. Правда, насколько решение таких слушаний сможет повлиять на ситуацию, неизвестно. Ведь разрешение на строительство выдано на законных основаниях, и застройщик может обвинить чиновников в препятствовании развитию бизнеса, если не получит разрешения на вырубку деревьев. Рассуждения же о том, что в аренду участок выделили еще предыдущие власти города, жителей дома №70 по улице Молодогвардейцев не устраивают. Челябинцы обвиняют чиновников мэрии в бездействии и требуют, наконец, вмешаться в конфликт.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 15.05.17

Коммунальный коллапс: в Челябинске два десятка домов лишились воды, зато топит дворы. / На Лысой горе: южноуралец рухнул вместе с мотоциклом в пятиметровую яму. / 15 мая ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»