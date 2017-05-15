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Челябинск

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Публикации за 15.05.17

Пьяный южноуралец попал под возвращавшийся из Анапы пассажирский поезд

Пьяный южноуралец попал под возвращавшийся из Анапы пассажирский поезд

Прогулка подвыпившего южноуральца по железнодорожным путям закончилась госпитализацией.

Как сообщили РИА в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, ЧП произошло поздним вечером 14 мая на станции Кропачево.

Сотрудники транспортной полиции установили, что житель Челябинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед близко идущим пассажирским поездом «Анапа – Красноярск». Машинист, увидев человека, подал сигнал большой громкости, однако южноуралец не обратил на гудок ни малейшего внимания. Железнодорожник применил экстренное торможение, но, несмотря на предпринятые действия, травмирования избежать не удалось.

К счастью, мужчине повезло. Он отделался закрытой черепно-мозговой травмой и был госпитализирован в ближайшую больницу.

В настоящее время сотрудники Линейного отдела полиции на станции Златоуст Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Челябинск, Виктор Елисеев

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