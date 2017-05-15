Пьяный южноуралец попал под возвращавшийся из Анапы пассажирский поезд

Публикации за 15.05.17

Прогулка подвыпившего южноуральца по железнодорожным путям закончилась госпитализацией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, ЧП произошло поздним вечером 14 мая на станции Кропачево.

Сотрудники транспортной полиции установили, что житель Челябинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед близко идущим пассажирским поездом «Анапа – Красноярск». Машинист, увидев человека, подал сигнал большой громкости, однако южноуралец не обратил на гудок ни малейшего внимания. Железнодорожник применил экстренное торможение, но, несмотря на предпринятые действия, травмирования избежать не удалось.

К счастью, мужчине повезло. Он отделался закрытой черепно-мозговой травмой и был госпитализирован в ближайшую больницу.

В настоящее время сотрудники Линейного отдела полиции на станции Златоуст Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.17

Мэрия не гарантировала жителям северо-запада Челябинска сохранение сквера по Мологвардейцев (ВИДЕО). / Коммунальный коллапс: в Челябинске два десятка домов лишились воды, зато топит дворы. / На Лысой горе: южноуралец рухнул вместе с мотоциклом в пятиметровую яму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»