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Челябинск

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Публикации за 15.05.17

Трест Магнитострой устроил на производственной площадке свалку ламп со ртутью

Трест Магнитострой устроил на производственной площадке свалку ламп со ртутью

Крупный застройщик Магнитогорска устроил в одном из подразделений свалку ртутьсодержащих ламп.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области , надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска проверило исполнение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования в Управлении производства железобетонных изделий ООО «Трест Магнитострой».

В ходе проверки выявлен факт ненадлежащего накопления и складирования отходов 1 класса опасности (самого высокого) – отработанных ртутьсодержащих ламп, а также отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

По результатам выявленных нарушений прокурор района возбудил административные дела в отношении юридического лица и заместителя директора предприятия. Министерством экологии Челябинской области юридическое лицо УПЖБИ ООО «Трест Магнитосрой» и топ-менеджер оштрафованы на 100тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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