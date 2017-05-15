Трест Магнитострой устроил на производственной площадке свалку ламп со ртутью

Крупный застройщик Магнитогорска устроил в одном из подразделений свалку ртутьсодержащих ламп.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области , надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска проверило исполнение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования в Управлении производства железобетонных изделий ООО «Трест Магнитострой».
В ходе проверки выявлен факт ненадлежащего накопления и складирования отходов 1 класса опасности (самого высокого) – отработанных ртутьсодержащих ламп, а также отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
По результатам выявленных нарушений прокурор района возбудил административные дела в отношении юридического лица и заместителя директора предприятия. Министерством экологии Челябинской области юридическое лицо УПЖБИ ООО «Трест Магнитосрой» и топ-менеджер оштрафованы на 100тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 15.05.17
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