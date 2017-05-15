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Челябинск

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Публикации за 15.05.17

Директор магнитогорской фирмы предстанет перед судом за гибель сварщика

Директор магнитогорской фирмы предстанет перед судом за гибель сварщика

В Челябинской области будут судить руководителя строительной фирмы за гибель одного из рабочих.

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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ЧП на производстве произошло 18 мая 2016 года. Строительная компания выполняла договор субподряда на объекте ОАО «ММК» «Доменная печь №7». 35-летний электросварщик, работавший в составе бригады, сорвался с высоты 8,5 метров и провалился в технологический проем.

Спустя два месяца потерпевший скончался в медучреждении от полученных травм головы и тела. По версии следствия, руководитель строительной фирмы допустил пятерых сотрудников до работы на высоте без проведения установленного законом инструктажа.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.05.17

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