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Челябинск

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Публикации за 15.05.17

В Челябинске ищут молодчиков, до полусмерти избивших клиента такси

В Челябинске ищут молодчиков, до полусмерти избивших клиента такси

В Челябинске разыскивают грабителей, напавших на молодую пару.

Как сообщили РИА в пресс-службе УМВД по Челябинску, инцидент произошел в ночь на 14 мая в микрорайоне Парковый. К семейной паре, ожидавшей такси возле дома по улице Скульптора Головницкого, подошли двое парней. Неизвестные начали провоцировать мужчину, в результате между ними разгорелся конфликт. В ходе потасовки нападавшие сбили челябинца с ног и стали поочередно его запинывать и избивать кулаками по голове и телу.

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Женщина кричала и звала на помощь, а когда никто не вмешался, достала из кармана телефон и позвонила в полицию. В этот момент один из молодчиков выхватил у нее из рук мобильный, после чего нападавшие скрылись.

Впоследствии пострадавшего мужчину с многочисленными травмами доставили в больницу. Врачи диагностировали у него переломы ребер, кровоизлияние мозга, резаные раны и другие повреждения.

Отметим, пока полиция возбудила уголовное дело лишь по факту грабежа. Вопрос о расследовании дела по факту умышленного причинении тяжкого вреда здоровью в настоящий момент решается.

Добавим, жители Паркового, обсуждающие нападение на супругов в соцсетях, сообщают о нескольких безбашенных малолетках, бродивших той ночью по округе. «Вот они и напали, видимо. Пять человек их было», – написала в комментариях горожанка. «Я лишь слышал какие-то крики. Но живу высоко и не придал значения. А с утра шлейф крови увидел от остановки до нашего дома», – рассказал еще один челябинец. Некоторые предложили радикальные меры борьбы с такими «малолетками».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.05.17

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