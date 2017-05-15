В Челябинске стартовал первый этап опрессовки тепловых сетей

Публикации за 15.05.17

В многоквартирных домах Челябинска начали отключать горячую воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону начался сегодня, 15 мая. Об этом сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

В первый день опрессовки без горячей воды остались 64 жилых дома. Массовые отключения начнутся завтра, 16 мая. Всего в рамках первого этапа, который продлится до 30 мая, горячая вода будет отключена в 1 тысяче 64 жилых домах, 67 детских садах, 65 учебных заведениях и 19 лечебных учреждениях. Под первый этап опрессовки попали все районы города.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта мэрии в разделе «График проведения опрессовок».

Кроме того, по особому графику будет отключено горячее водоснабжение в домах, обслуживаемых местными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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