Число южноуральцев, пострадавших от укусов клещей, увеличилось на треть

Публикации за 15.05.17

Число жителей Челябинской области, подвергшихся нападению клещей, выросло на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, более 3 тысяч южноуральцев обратились к медикам после укусов клещей. Отметим, что в начале предыдущей недели в региональном управлении Роспотребнадзора называли цифру в 1 тысячу 957 человек.

Больше половины всех обратившихся получили инъекцию иммуноглобулина, еще 287 были привиты против клещевого энцефалита.

Стоит отметить, что экстренная инъекция иммуноглобулина в случае укуса клеща оправдана далеко не во всех случаях, так как паразиты могут переносить другие инфекции либо не являться переносчиками вовсе, рассказали в региональном минздраве. Поэтому тем, кто не привит заранее, при укусе важно успеть сдать клеща на экспертизу, это позволит врачам правильно определить тактику лечения.

«Прежде всего, нужно защищаться непосредственно от присасывания клеща: одеваться соответствующим образом, использовать репелленты, возможно, даже специальные костюмы, – подчеркнула начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Яворская. – Не стоит стопроцентно уповать на акарицидную обработку, которая проводится на территории загородных детских оздоровительных учреждений: даже краткосрочный выход за их пределы может привести к укусу клеща. Не является панацеей и отказ от выездов на природу, так как известны случаи нападения клещей и в черте города. В любом случае, при укусе необходимо незамедлительно обратиться к врачу, потому что благоприятный исход напрямую зависит от своевременно назначенного правильного курса профилактики развития инфекции».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.17

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