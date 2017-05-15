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Челябинск

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Публикации за 15.05.17

У 60% обследованных жителей Челябинска врачи обнаружили гипертонию

У 60% обследованных жителей Челябинска врачи обнаружили гипертонию

В выходные у 60% обследованных челябинцев врачи обнаружили гипертонию.

Как передает корреспондент РИА , результаты обследования, проведенного в минувшие выходные в нескольких торгово-развлекательных комплексах города, оказались неожиданностью для медиков. В этом призналась начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

Обследования проходили в рамках акции «Здоровое сердце». В них приняли участие 450 человек. У 60% из них медики выявили повышенное артериальное давление.

«Врачи отметили, что женщины активно привлекали к участию в консультации своих мужей, – рассказала чиновница. – В основном это мужчины в возрасте около 50 лет. Они, как правило, считают себя здоровыми и могут не чувствовать проблемы с артериальным давлением. Но именно они находятся в зоне риска. Очень важно, что человек узнал, получил первичную консультацию и в дальнейшем пройдет обследование. Это значительно снизит риск инсульта».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.17

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