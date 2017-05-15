Печаль садоводов: южноуральцев ждет засушливое лето с заморозками на полсезона

Публикации за 15.05.17

Лето в Челябинской области выдастся умеренно теплым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным российского гидрометеоцентра температурный режим в мае и июне текущего года на всей территории региона установится в пределах нормы. Напомним, для мая данный показатель составляет плюс 11,9 градуса Цельсия, для июня – плюс 17,2 градуса.

А вот осадков будет ниже среднемесячных значений.

Также синоптики советуют не забывать о таком обычном для Южного Урала явлении, как заморозки. По данным начальника отдела метеопрогнозов Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Надежды Ячменёвой, не исключено, что понижение температуры в воздухе и на поверхности почвы будет фиксироваться до середины июня, а в горных районах – до самого июля.

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Второй летний месяц, по заверениям синоптиков, обещает быть жарким и сухим. В связи с этим повышается вероятность возникновения лесных пожаров.

В августе температурный режим и количество выпадаемых осадков приблизятся к среднемесячным нормам. Среднесуточная температура воздуха в последний летний месяц на Южном Урале составляет 16,3 градуса.

Добавим, для определения погодных условий местные синоптики пользуются исходными данными 18 существующих метеостанций.

Однако для более точных измерений необходимо, как минимум, еще 12 подобных вышек, чтобы покрыть всю территорию Челябинской области.

Челябинск, Юлия Димова

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