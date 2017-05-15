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Челябинск

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Публикации за 15.05.17

Прокуратура выселяет частный хоспис из квартиры в жилом доме Челябинска

Прокуратура выселяет частный хоспис из квартиры в жилом доме Челябинска

Челябинский прокурор потребовал закрыть частный хоспис, размещенный в многоквартирном жилом доме.

Как передает корреспондент РИА , в надзорное ведомство обратились жильцы дома по улице Агалакова, сообщив, что предприниматель открыл в одной из квартир платное учреждение по уходу за престарелыми и тяжелобольными людьми.

«Размещение владельцем квартиры в жилом помещении организаций или учреждений допускается лишь после перевода такого помещения в нежилой фонд, в данном случае процедура проведена не была, – цитирует «АиФ» старшего помощника прокурора Ленинского района Челябинска Наталью Леготину. – Кроме того, квартира не находится в собственности предпринимателя, ее он арендует как физическое лицо», – рассказала Леготина.

Таким образом, обустройство жилья под хоспис является нарушением норм гражданского и жилищного законодательства, кроме всего прочего, данная организация открыта без учета прав и законных интересов проживающих в этом же доме граждан, отметили в надзорном ведомстве.

По результатам прокурорской проверки предпринимателю внесено представление об освобождении жилого помещения.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 15.05.17

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