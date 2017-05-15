NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 15.05.17

В Миассе бобер загнал испуганного ребенка на дерево в воде

В Миассе бобер загнал испуганного ребенка на дерево в воде

В Миассе спасателям пришлось спасать школьника, который испугался бобра.

Как сообщили РИА в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшее воскресенье вечером.

В спасательный отряд Миасса поступил вызов к реке Миасс в район улицы Кураева. Здесь мальчики соорудили самодельный плот, чтобы по очереди кататься на нем по воде. Когда один из школьников пустился в плавание, он заметил недалеко от себя животное довольно крупных размеров, предположительно бобра. От испуга ребенок взобрался на растущее из воды дерево, слезть с которого впоследствии наотрез отказался.

Лишь спустя какое-то время другие школьники догадались позвонить в спасательную службу. По прибытию на место, сотрудники спасательного отряда воспользовались надувной лодкой, чтобы подплыть к дереву с ребенком, спустить перепуганного школьника на борт и доставить на берег. Устрашающего животного взрослые так и не нашли.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 15.05.17

Прокуратура выселяет частный хоспис из квартиры в жилом доме Челябинска. / Печаль садоводов: южноуральцев ждет засушливое лето с заморозками на полсезона. / У 60% обследованных жителей Челябинска врачи обнаружили гипертонию.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter