В Миассе бобер загнал испуганного ребенка на дерево в воде

Публикации за 15.05.17

В Миассе спасателям пришлось спасать школьника, который испугался бобра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшее воскресенье вечером.

В спасательный отряд Миасса поступил вызов к реке Миасс в район улицы Кураева. Здесь мальчики соорудили самодельный плот, чтобы по очереди кататься на нем по воде. Когда один из школьников пустился в плавание, он заметил недалеко от себя животное довольно крупных размеров, предположительно бобра. От испуга ребенок взобрался на растущее из воды дерево, слезть с которого впоследствии наотрез отказался.

Лишь спустя какое-то время другие школьники догадались позвонить в спасательную службу. По прибытию на место, сотрудники спасательного отряда воспользовались надувной лодкой, чтобы подплыть к дереву с ребенком, спустить перепуганного школьника на борт и доставить на берег. Устрашающего животного взрослые так и не нашли.

Челябинск, Олег Кирьянов

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