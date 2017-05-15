NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 15.05.17

Проспект Ленина сократят до двух полос, а машины будут парковать на газонах: объявлен победитель конкурса проектов по преображению главной площади Челябинска (ФОТО)

Проспект Ленина сократят до двух полос, а машины будут парковать на газонах: объявлен победитель конкурса проектов по преображению главной площади Челябинска (ФОТО)

Стало известно, кто займется переделкой площади Революции в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА , награждение победителей конкурса на лучшие проекты организации общественных пространств центра города состоится сегодня в Саратове. Однако имя первого челябинского победителя уже известно. Им стало ООО «УралНИИстромпроект». Об этом рассказал на своей странице в социальных сетях директор компании Василий Важенин.

Напомним, для участия в конкурсе, объявленном КБ «Стрелка» и министерством строительства и ЖКХ России, было отобрано 15 муниципалитетов, в том числе Челябинск. В столице Южного Урала выделили 4 объекта, требующие реорганизации до 2022 года. Среди них площадь Революции, городской сад имени А.С. Пушкина, проспект Ленина и сквер напротив ЮУрГУ. При этом главную площадь Челябинска планируется реконструировать уже до конца нынешнего года.

Новый День: Проспект Ленина сократят до двух полос, а машины будут парковать на газонах: объявлен победитель конкурса проектов по преображению главной площади Челябинска (ФОТО)

Победителя конкурса на лучший проект реорганизации площади Революции жюри определяло с учетом мнения горожан. В итоге предпочтение было отдано работе коллектива ООО «УралНИИстропроект». «Наш проект – это деликатный подход к реорганизации городской среды, сохраняющий традиции и дух места, что имеет большое значение для знаковых площадок, образ которых уже плотно засел в сознании горожан, – рассказала один из авторов проекта Дарья Коваленко. – Мы тщательно переосмыслили функции и проработали каждую зону так, чтобы наполнить ее жизнью, и она была комфортной и доступной для всех групп населения круглый год. Больше натуральных материалов! Декоративное мощение из камня, деревянные навесы, галереи, перголы. Больше света! Мы проработали целый сценарий освещения, как декоративного, так и функционального – от световых элементов дорожного покрытия до архитектурной подсветки парковых галерей. Больше зелени! Площади украсят деревья, а парки современные ландшафтные композиции, ну и конечно, любимая тема – это экопарковки».

Новый День: Проспект Ленина сократят до двух полос, а машины будут парковать на газонах: объявлен победитель конкурса проектов по преображению главной площади Челябинска (ФОТО)

Кроме того, проект предполагает создание навесов над трибунами у памятника Ленину, а также рядом с музыкальным фонтаном, создание сухого фонтана на Театральной площади, арт-пространств у музея искусств и молодежного театра. Наконец, наиболее спорные решение – сужение проезжей части проспекта Ленина до европейского стандарта движения – 3,25 метра ( то есть до двух полос) с организацией на освободившихся площадях прогулочных зон и велодорожек), а также сокращение парковочных мест у театральной площади.

Новый День: Проспект Ленина сократят до двух полос, а машины будут парковать на газонах: объявлен победитель конкурса проектов по преображению главной площади Челябинска (ФОТО)

Несмотря на некоторую спорность концепции, можно отметить, что изначально чиновное жюри отдало проекту второе место, и лишь итоги голосования по окончании публичных слушаний в начале мая склонили чашу весов в пользу этой работы. Сами же чиновники отдали предпочтение «прагматическому» проекту в псевдосоветском духе. Так, к примеру, он предлагал установить в сквере за памятником Ленину павильон для настольных игр и столы для пинг-понга.

Новый День: Проспект Ленина сократят до двух полос, а машины будут парковать на газонах: объявлен победитель конкурса проектов по преображению главной площади Челябинска (ФОТО)
Фото: ООО «УралНИИстромпроект»
Фото: ООО «УралНИИстромпроект»

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.17

Печаль садоводов: южноуральцев ждет засушливое лето с заморозками на полсезона. / У 60% обследованных жителей Челябинска врачи обнаружили гипертонию. / Число южноуральцев, пострадавших от укусов клещей, увеличилось на треть.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter