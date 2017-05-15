Проспект Ленина сократят до двух полос, а машины будут парковать на газонах: объявлен победитель конкурса проектов по преображению главной площади Челябинска (ФОТО)

Публикации за 15.05.17

Стало известно, кто займется переделкой площади Революции в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», награждение победителей конкурса на лучшие проекты организации общественных пространств центра города состоится сегодня в Саратове. Однако имя первого челябинского победителя уже известно. Им стало ООО «УралНИИстромпроект». Об этом рассказал на своей странице в социальных сетях директор компании Василий Важенин.

Напомним, для участия в конкурсе, объявленном КБ «Стрелка» и министерством строительства и ЖКХ России, было отобрано 15 муниципалитетов, в том числе Челябинск. В столице Южного Урала выделили 4 объекта, требующие реорганизации до 2022 года. Среди них площадь Революции, городской сад имени А.С. Пушкина, проспект Ленина и сквер напротив ЮУрГУ. При этом главную площадь Челябинска планируется реконструировать уже до конца нынешнего года.

Победителя конкурса на лучший проект реорганизации площади Революции жюри определяло с учетом мнения горожан. В итоге предпочтение было отдано работе коллектива ООО «УралНИИстропроект». «Наш проект – это деликатный подход к реорганизации городской среды, сохраняющий традиции и дух места, что имеет большое значение для знаковых площадок, образ которых уже плотно засел в сознании горожан, – рассказала один из авторов проекта Дарья Коваленко. – Мы тщательно переосмыслили функции и проработали каждую зону так, чтобы наполнить ее жизнью, и она была комфортной и доступной для всех групп населения круглый год. Больше натуральных материалов! Декоративное мощение из камня, деревянные навесы, галереи, перголы. Больше света! Мы проработали целый сценарий освещения, как декоративного, так и функционального – от световых элементов дорожного покрытия до архитектурной подсветки парковых галерей. Больше зелени! Площади украсят деревья, а парки современные ландшафтные композиции, ну и конечно, любимая тема – это экопарковки».

Кроме того, проект предполагает создание навесов над трибунами у памятника Ленину, а также рядом с музыкальным фонтаном, создание сухого фонтана на Театральной площади, арт-пространств у музея искусств и молодежного театра. Наконец, наиболее спорные решение – сужение проезжей части проспекта Ленина до европейского стандарта движения – 3,25 метра ( то есть до двух полос) с организацией на освободившихся площадях прогулочных зон и велодорожек), а также сокращение парковочных мест у театральной площади.

Несмотря на некоторую спорность концепции, можно отметить, что изначально чиновное жюри отдало проекту второе место, и лишь итоги голосования по окончании публичных слушаний в начале мая склонили чашу весов в пользу этой работы. Сами же чиновники отдали предпочтение «прагматическому» проекту в псевдосоветском духе. Так, к примеру, он предлагал установить в сквере за памятником Ленину павильон для настольных игр и столы для пинг-понга.

Фото: ООО «УралНИИстромпроект»

Челябинск, Виктор Елисеев

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