Из квартиры жителя Челябинска вынесли сейф с миллионом рублей

Публикации за 15.05.17

Пока челябинец был в отъезде, из его квартиры вынесли сейф с миллионом рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, крупная стража произошла в одном из домов по улице Чичерина в период с 6 по 14 мая, когда хозяин квартиры был в отъезде.

Неизвестный злоумышленник подобрал ключи ко входной двери жилища челябинца и похитил из нее сейф, в котором находились документы и наличные деньги в общей сумме более 1 миллиона рублей.

Отмечается, что владелец квартиры является директором одной из коммерческих фирм, которая специализируется на выпуске бетонных изделий. На данный момент по факту этого преступления открыто уголовное производство, ведется розыск предполагаемого злоумышленника.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 15.05.17

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