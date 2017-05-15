Выстреливший в глаз теннисной надежде Казахстана видеоблогер ответит перед законом на родине

Публикации за 15.05.17

Челябинские правоохранители передадут казахстанского блогера, лишившего глаза подающую надежды спортсменку, «родному» правосудию.

Как сообщал уже «Новый День», 18-летний гражданин Казахстана был задержан в Челябинске в феврале текущего года. Молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в голову несовершеннолетней девушке, причинив тяжкий вред ее здоровью: подававшая надежды теннисистка ослепла на один глаз. Задержанным оказался популярный в Казахстане блогер, любивший рассуждать в своих видеозаписях о доброте.

Органами прокуратуры в отношении молодого человека сразу же после его помещения под стражу была начата экстрадиционная проверка, по итогам которой заместитель Генпрокурора России принял решение о выдаче подследственного казахстанским правоохранителям для дальнейшего привлечения его к уголовной ответственности.

В скором времени он будет передан правоохранительным органам своего родного государства, где и будет отвечать за совершенное преступление.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 15.05.17

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