На Челябинск вновь надвигаются неблагоприятные метеоусловия

Публикации за 15.05.17

Челябинцев предупредили о неблагоприятных метеоусловиях.

Как сообщили агентству «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 22 часов 15 мая до 19 часов 16 мая в областном центре будут наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», – заявляют синоптики.

Аналогичное предупреждение действует для ряда промышленных предприятий, работающих на территории Южного Урала.

Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.17

Выстреливший в глаз теннисной надежде Казахстана видеоблогер ответит перед законом на родине. / На Южном Урале сотрудник ФСБ сгорел в костре. / Замначальника ГИБДД Магнитогорска получил 5 лет за «крышевание» маршруток. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»