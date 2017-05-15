В Магнитогорске водитель иномарки сбила коляску с младенцем и скрылась

Южноуральская автоледи сбила коляску с младенцем и сбежала.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло в минувшую субботу, 13 мая, в районе улицы Советской в Магнитогорске.
Женщина, управлявшая автомобилем Daewoo, сдавая назад, наехала на коляску с ребенком. После этого автоледи спешно покинула место происшествия.
В результате аварии находившаяся в коляске девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована, сообщает «Челябинск Сегодня». Стражам порядка удалось оперативно разыскать виновницу происшествия и составить в ее отношении административный протокол. На данный момент по факту этой аварии проводится проверка, устанавливаются прочие обстоятельства наезда.
Челябинск, Олег Кирьянов
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