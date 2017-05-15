В Магнитогорске водитель иномарки сбила коляску с младенцем и скрылась

Публикации за 15.05.17

Южноуральская автоледи сбила коляску с младенцем и сбежала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло в минувшую субботу, 13 мая, в районе улицы Советской в Магнитогорске.

Женщина, управлявшая автомобилем Daewoo, сдавая назад, наехала на коляску с ребенком. После этого автоледи спешно покинула место происшествия.

В результате аварии находившаяся в коляске девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована, сообщает «Челябинск Сегодня». Стражам порядка удалось оперативно разыскать виновницу происшествия и составить в ее отношении административный протокол. На данный момент по факту этой аварии проводится проверка, устанавливаются прочие обстоятельства наезда.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 15.05.17

На Челябинск вновь надвигаются неблагоприятные метеоусловия. / Выстреливший в глаз теннисной надежде Казахстана видеоблогер ответит перед законом на родине. / На Южном Урале сотрудник ФСБ сгорел в костре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»