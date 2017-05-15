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Публикации за 15.05.17

На Южном Урале «Единую Россию» обвинили в присвоении заслуг государства

На Южном Урале «Единую Россию» обвинили в присвоении заслуг государства

Южноуральский общественник обвинил «Единую Россию» в присвоении заслуг государства.

Как передает корреспондент РИА , известного оппозиционного общественника Юрия Гурмана возмутил отчет главы Увельского района, а по совместительству секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Рослова.

«По селу (Хомутинино – прим. НД) распространили вот такой буклет, – написал Гурман на своей страничке в социальной сети, проиллюстрировав заявление сканом отчета главы муниципалитета под логотипом ЕР. – Очевиднейшее злоупотребление админресурсом в интересах одной партии...»

Новый День: На Южном Урале ''Единую Россию'' обвинили в присвоении заслуг государства

Но возмущение общественника вызвал не столько логотип, сколько неприкрытое присвоение политической партией заслуг государственных и муниципальных органов власти: из таблиц, содержащихся в брошюре, следует, что все, сделанное в районе – суть реализация всевозможных партийных проектов «Единой России». Только оплачивалась эта реализация не за счет партийной казны, а за счет средств налогоплательщиков.

«Придется писать заявление прокурору, – констатирует Юрий Гурман. – Наверняка в других территориях происходит аналогичное, поэтому предлагаю конкурс. Кто сможет больше всех назвать конкретных норм законов, которые нарушаются подобными «буклетами» и предложить конкретные формулировки в заявление прокурору для таких случаев?»

Отметим, что аналогичные случаи регулярно происходят не только на муниципальном уровне. Областные парламентарии и представители южноуральского правительства также периодически начинают путать государственную казну и «партийные программы ЕР». Особенно накануне выборов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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