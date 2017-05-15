NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 15.05.17

В Челябинске арестован полицейский-вымогатель

В Челябинске арестован полицейский-вымогатель

В Челябинске оперативник попался на вымогательстве.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Металлургический районный суд областного центра удовлетворил ходатайство следователей о заключении под домашний арест оперуполномоченного из состава группы по раскрытию преступлений против личности отдела полиции «Металлургический».

Полицейский был задержан сотрудниками управления собственной безопасности регионального главка непосредственно в момент получения денег. По некоторым данным, он вымогал у челябинца 300 тысяч рублей за совершение служебных действий, которые не входили в сферу его компетенций.

На данный момент в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по факту покушения на мошенничество и злоупотребления должностными полномочиями. Следствие продолжается.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 15.05.17

В Магнитогорске водитель иномарки сбила коляску с младенцем и скрылась. / На Южном Урале «Единую Россию» обвинили в присвоении заслуг государства. / На Челябинск вновь надвигаются неблагоприятные метеоусловия.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter