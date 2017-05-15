В Челябинске арестован полицейский-вымогатель

Публикации за 15.05.17

В Челябинске оперативник попался на вымогательстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Металлургический районный суд областного центра удовлетворил ходатайство следователей о заключении под домашний арест оперуполномоченного из состава группы по раскрытию преступлений против личности отдела полиции «Металлургический».

Полицейский был задержан сотрудниками управления собственной безопасности регионального главка непосредственно в момент получения денег. По некоторым данным, он вымогал у челябинца 300 тысяч рублей за совершение служебных действий, которые не входили в сферу его компетенций.

На данный момент в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по факту покушения на мошенничество и злоупотребления должностными полномочиями. Следствие продолжается.

Челябинск, Олег Кирьянов

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