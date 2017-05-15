Ювенальные перекосы: за год у южноуральцев отобрали почти сотню детей

Публикации за 15.05.17

В Челябинской области ювенальные технологии защиты детей все глубже проникает в систему госконтроля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», порядок изъятия ребенка из семьи регулируется статьей 77 Семейного кодекса РФ. Основанием для применения ювенальных технологий служит реальная угроза жизни и здоровью несовершеннолетних, а также систематические неисполнение родительских обязанностей.

При этом численность отправленных в специализированные учреждения детей с каждым годом увеличивается.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной, в 2015 году из семей изъято 80 несовершеннолетних, в прошлом году зафиксировано уже 99 таких случаев. При этом родители 10 детей не были ограничены в правах, но, по словам омбудсмена, говорить о неправомерности в каждом из этих случаев нельзя. «Процедура отобрания проходила в рамках закона. Были приняты все необходимые меры по защите ребенка в конкретной ситуации», – заверила Буторина.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Между тем, по информации председателя регионального отделения общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Екатерины Забачёвой, к ним поступают многочисленные обращения южноуральцев, незаконно лишившихся собственных детей. «Перечислю прецеденты: семья, женщина второй раз замужем, у нее трое сыновей, старшему из них 10 лет. Есть некоторые трения во взаимоотношениях с отчимом. Также есть бабушка, у которой возник конфликт с дочерью, в результате чего она заявила в органы опеки, что дочь жестоко обращается с детьми, – рассказывает Забачева. – Приехавшие по указанному адресу службы обнаружили у старшего сына синяк, мать была против, но ребенка силой поместили в больницу, после чего органы опеки настаивали на том, чтобы женщина написала заявление об оставлении ребенка по собственному желанию».

Возмущенная мать отказалась подписывать документы и обратилась за помощью к общественникам, в итоге мальчика вернули родителям.

Еще один вопиющий случай произошел в семье челябинского врача. Женщина одна воспитывает дочь-подростка. Сначала девушка вместе с подругой попалась на краже парфюмерии из магазина, после чего не хотела возвращаться домой, просидев до часу ночи в гостях у малознакомого парня. «Мать не выдержала и проучила дочь, применив физическое наказание. Синяки на запястьях девушки заметила школьный соцработник. Все закончилось тем, что ребенка с ОМОНом изымали из семьи, в это время мать удерживали в ванной. Впоследствии на женщину завели уголовное дело, однако в суде оно рассыпалось», – отметила Забачева.

Добавим, согласно статистике, только за 2016 год в Челябинской области порядка 867 детей согласно приказу МВД России «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» изъяты из семей и помещены в социально-реабилитационные центры и медицинские учреждения. По данным чиновников, впоследствии 546 детей все же были возвращены в родные семьи.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.05.17

В Магнитогорске водитель иномарки сбила коляску с младенцем и скрылась. / На Южном Урале «Единую Россию» обвинили в присвоении заслуг государства. / На Челябинск вновь надвигаются неблагоприятные метеоусловия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»