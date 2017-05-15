Заберете, когда разбогатеете: чиновники отобрали у жительницы Миасса трех детей

Публикации за 15.05.17

В Челябинской области соцслужбы отобрали у многодетной матери детей, пока та была на работе. Вышестоящие органы считают действия органов опеки законными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в миасском поселке Ленинск. По данным общественников, двое сотрудников управления соцзащиты Миасса, не предъявив документы, без присутствия сотрудника МВД, забрали из малообеспеченной семьи трех малышей в возрасте от полугода до трех лет.

В момент визита соцработников за детьми присматривала бабушка. Принудительное изъятие детей специалисты объяснили неблагоприятными жилищными условиями, предложив родным обустроить быт (а фактически разбогатеть, потому что доход семьи не позволяет покупать новые вещи), после чего усадили малышей в машину и уехали.

Примечательно, что отъезд соцслужб совпал с возвращением матери семейства с работы. По словам женщины, специалисты видели, что она подходит к дому, однако даже не остановились поговорить.

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На следующий день жительница Ленинска отправилась в местное управление соцзащиты. Там женщину заверили, что детей у нее забрали лишь временно и отдадут после того, как она улучшит жилищные условия. Затем женщина по настоянию чиновников написала заявление о добровольной передаче детей под опеку муниципального органа, тем самым лишившись практически единственной возможности вернуть малышей.

Рабочая группа, созданная для изучения всех случаев изъятия детей на Южном Урале, в составе членов общественных организаций, органов исполнительной власти и системы профилактики, просмотрев документы по ситуации в поселке Ленинск, ничего противоправного в действиях специалистов не усмотрела. «Не установлено, что детей обманом отобрали у матери. Малышей поместили в лечебное учреждение по медицинским показаниям – у всех троих обнаружили острую респираторную вирусную инфекцию», – сообщила сегодня детский омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина.

Однако многодетная мать настаивает на том, что, например, пневмонию у младшего ребенка заподозрили лишь спустя несколько дней после изъятия. До этого времени малыш лишь слегка покашливал, ничего опасного не обнаружил и врач, осмотревший младенца за день до прихода соцработников.

Все попытки женщины навестить детей в больнице также не увенчались успехом: селянку заставили в срочном порядке пройти медкомиссию. Когда же малыши выздоровели, их распределили по разным соцучреждениям.

Отметим, это не единственный скандальный эпизод с изъятием детей в Миассе. Осенью 2015 года в том же поселке Ленинск органы опеки отобрали у другой малообеспеченной семьи четверых детей под предлогом отсутствия продуктов в холодильнике. По мнению председателя регионального отделения общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Екатерины Забачевой, размещение детей в специализированных центрах и последующее их усыновление может скрывать коррупционные схемы. Того же мнения придерживаются представители других общественных организаций. «Сейчас одной из задач органов опеки является не просто выбрать для ребенка новую семью, а найти достойных родителей. Заявлена тенденция по снижению банка данных сирот, что влечет за собой создание целого рынка платного родительства», – отмечает координатор челябинского отделения движения «Суть времени» Александр Забачев. В этом случае, по мнению общественников, даже самые благие инициативы, направленные на помощь семье, начинают работать против нее самой.

Челябинск, Юлия Димова

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