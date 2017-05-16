В Коркино директор спортшколы два года незаконно платил себе зарплату

Публикации за 16.05.17

В Коркино бывшего директора спортивной школы уличили в превышении полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по обращению районной администрации проведена проверка исполнения требований закона в деятельности муниципального бюджетного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа» Коркино.

Установлено, что в 2014 и 2016 годах руководитель спортивной организации на основании собственноручно подписанных приказов перечислял себе денежные выплаты, не имея на то законных оснований.

Данными полномочиями обладает лишь начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского района. Впоследствии директора спортшколы уволили.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы.

В результате в отношении директора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий».

Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.05.17

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