NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 16.05.17

В Коркино директор спортшколы два года незаконно платил себе зарплату

В Коркино директор спортшколы два года незаконно платил себе зарплату

В Коркино бывшего директора спортивной школы уличили в превышении полномочий.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по обращению районной администрации проведена проверка исполнения требований закона в деятельности муниципального бюджетного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа» Коркино.

Установлено, что в 2014 и 2016 годах руководитель спортивной организации на основании собственноручно подписанных приказов перечислял себе денежные выплаты, не имея на то законных оснований.

Данными полномочиями обладает лишь начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского района. Впоследствии директора спортшколы уволили.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы.

В результате в отношении директора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий».

Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.05.17

«Виновных нет, все правы!» К юбилею всенародно коронованного поэзобога. / 16 мая ожидаются следующие события – Челябинск. / Заберете, когда разбогатеете: чиновники отобрали у жительницы Миасса трех детей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter