На границе Челябинской области задержан таджикский драгдилер

Публикации за 16.05.17

Наркосбытчика из Центральной Азии, пойманного на границе Челябинской области, экстрадируют на родину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, 39-летний гражданин Республики Таджикистан задержан при пересечении границы в пункте пропуска «Бугристое» Троицкого района.

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При проверке документов выяснилось, что мужчина объявлен в международный розыск по подозрению в сбыте героина в крупном размере у себя на родине. Преступление произошло в мае 2015 года.

Южноуральские силовики поместили задержанного под стражу.

По итогам проверки заместитель генпрокурора РФ принял решение о передаче разыскиваемого правоохранительным органам Таджикистана.

Решение вступило в законную силу. Обвиняемому в наркоторговле грозит до 12 лет тюрьмы.

Челябинск, Юлия Димова

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