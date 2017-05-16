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Челябинск

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Публикации за 16.05.17

На границе Челябинской области задержан таджикский драгдилер

На границе Челябинской области задержан таджикский драгдилер

Наркосбытчика из Центральной Азии, пойманного на границе Челябинской области, экстрадируют на родину.

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, 39-летний гражданин Республики Таджикистан задержан при пересечении границы в пункте пропуска «Бугристое» Троицкого района.

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При проверке документов выяснилось, что мужчина объявлен в международный розыск по подозрению в сбыте героина в крупном размере у себя на родине. Преступление произошло в мае 2015 года.

Южноуральские силовики поместили задержанного под стражу.

По итогам проверки заместитель генпрокурора РФ принял решение о передаче разыскиваемого правоохранительным органам Таджикистана.

Решение вступило в законную силу. Обвиняемому в наркоторговле грозит до 12 лет тюрьмы.

Челябинск, Юлия Димова

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