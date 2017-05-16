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Публикации за 16.05.17

В Усть-Катаве груженая фура слетела с горы и врезалась в сарай
Фото представлено пресс-центром ПСС Челябинской области

В Усть-Катаве груженая фура слетела с горы и врезалась в сарай

В Усть-Катаве упавший с горы большегруз протаранил надворную постройку.

Как сообщили РИА в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, дорожная авария произошла накануне около 17 часов на улице Фрунзе.

На крутом подъеме дороги фура, груженая мукой, неожиданно заглохла. Неуправляемый многотонник покатился вниз, причем грузовик развернуло поперек дороги. У подножия горы большегруз проломила тротуар и пешеходное ограждение с одной стороны улицы и стену сарая частного дома – с другой.

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По счастливой случайности, в результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшие на место спасатели при помощи автомобиля «Урал» эвакуировали грузовик, освободив проезжую часть.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, подсчитывается материальный ущерб.

По факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.05.17

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