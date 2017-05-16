В Усть-Катаве груженая фура слетела с горы и врезалась в сарай

Публикации за 16.05.17

В Усть-Катаве упавший с горы большегруз протаранил надворную постройку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, дорожная авария произошла накануне около 17 часов на улице Фрунзе.

На крутом подъеме дороги фура, груженая мукой, неожиданно заглохла. Неуправляемый многотонник покатился вниз, причем грузовик развернуло поперек дороги. У подножия горы большегруз проломила тротуар и пешеходное ограждение с одной стороны улицы и стену сарая частного дома – с другой.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По счастливой случайности, в результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшие на место спасатели при помощи автомобиля «Урал» эвакуировали грузовик, освободив проезжую часть.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, подсчитывается материальный ущерб.

По факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.05.17

На границе Челябинской области задержан таджикский драгдилер. / В Коркино директор спортшколы два года незаконно платил себе зарплату. / «Виновных нет, все правы!» К юбилею всенародно коронованного поэзобога. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»