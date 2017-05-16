В Челябинске разбился рабочий моторвагонного депо

Публикации за 16.05.17

Сварщик моторвагонного депо ЮУЖД получил множественные травмы во время ремонта водопровода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, в Челябинской области проводится доследственная проверка по факту получения травмы рабочим моторвагонного депо Челябинск Южно-Уральской дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По предварительным данным, 13 мая в 16:00 электрогазосварщик при выполнении работ по устранению течи водопровода в административном здании депо сорвался и упал с приставной лестницы с высоты более 2 метров. С множественными травмами мужчина был доставлен в местную городскую больницу.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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