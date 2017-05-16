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Челябинск

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Публикации за 16.05.17

Небогоугодное дело: челябинские ростовщики попали под статью за рекламу займов с ликом Христа

Небогоугодное дело: челябинские ростовщики попали под статью за рекламу займов с ликом Христа

В Челябинске ростовщиков уличили в оскорблении чувств верующих.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинского УФАС, возбуждено административное дело по факту распространения рекламы микрофинансовой организации с использованием религиозного символа. В ходе проверки установлено, что на обороте карманного календаря наряду с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный» напечатан текст молитвы «Отче наш» с изображением Иисуса Христа на заднем плане.

Использование в рекламном сообщении указанных религиозных христианских символов содержит признаки нарушения законодательства о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих.

Данную позицию антимонопольщиков также разделяют 17 из 19 участников экспертного совета, а также 270 участников опроса из 660 проголосовавших.

Рассмотрение дела в УФАС назначено на 13 июня.

Челябинск, Юлия Димова

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