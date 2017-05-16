В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в легковушку, трое раненых

Публикации за 16.05.17

В Челябинске три пассажира маршрутки получили травмы при столкновении с иномаркой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожная авария произошла в минувшие выходные на улице Чичерина в районе перекрестка с улицей 250-летия Челябинска.

Незадолго до столкновения водитель «Газели» 94-ого маршрута двигался в левом ряду прямо. А следовавшая перед ним попутная «Тойота Камри» выполняла разворот.

В результате происшествия пострадали три женщины, находившиеся в этот момент в салоне маршрутки. Одна из горожанок с серьезными травмами доставлена в больницу, двое других с ушибами и ссадинами направлены на амбулаторное лечение.

По чьей вине произошло дорожно-транспортное ЧП, в настоящий момент выясняет полиция. В пресс-службе Госавтоинспекции признаются, что ситуация спорная, по факту случившегося проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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